اندلاع حريق في غابات الجزائر

اندلاع حريق في غابات الجزائر
التاريخ
9/16/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفاد مدير الحماية المدنية لولاية بجاية شمال الجزائر بنشوب حريق بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات.
وأضاف أنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال من البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، مشيرا على أنه لم يتم تسجيل أيّة خسائر.
كما تم إخلاء المناطق الآهلة تفاديًا لأي مخاطر.
سكاي نيوز
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