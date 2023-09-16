اندلاع حريق في غابات الجزائر



وأضاف أنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال من البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، مشيرا على أنه لم يتم تسجيل أيّة خسائر.



كما تم إخلاء المناطق الآهلة تفاديًا لأي مخاطر.

سكاي نيوز