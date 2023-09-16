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اندلاع حريق في غابات الجزائر

9/16/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مدير الحماية المدنية لولاية بجاية شمال الجزائر بنشوب حريق بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات.


وأضاف أنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال من البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، مشيرا على أنه لم يتم تسجيل أيّة خسائر.


كما تم إخلاء المناطق الآهلة تفاديًا لأي مخاطر.

سكاي نيوز


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