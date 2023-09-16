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تعاني من آلام الرقبة؟.. إليك أبرز العلاجات المنزلية

9/16/2023 1:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعتبر آلام الرقبة مشكلة شائعة تحدث للكثيرين نتيجة اتباع نظام حياة غير صحي، أو الإصابة بمشكلة صحية بالرقبة أو الظهر أو منطقة أخرى في الجسم، وتعد العلاجات المنزلية البسيطة من أكثر السُبل التي تساعد على التعايش اليومي معها.


في السياق التالي، يوضح أبرز العلاجات المنزلية لآلام الرقبة، وفقًا لـ "Health line".
أسباب آلام الرقبة


تحدث آلام الرقبة نتيجة الكثير من الأسباب المحتملة، التي يمكن تحديدها فيما يلي:
-الانزلاق الغضروفي العنقي.
- التهابات المفاصل.
- الصداع النصفي المزمن.


- التعرض لإصابة بالرأس أو العمود الفقري.
- الألم العضلي الليفي.
- الكسور.

- مشكلات العمود الفقري.


- العادات اليومية الغير صحية، مثل الجلوس ساعات طويلة بطريقة غير صحيحة، الإجهاد البدني، النوم بوضعية غير صحيحة.


كيف يمكن علاج آلام الرقبة منزليًا؟
يعد العلاج المنزلي لآلام الرقبة جزء رئيسي للتعامل مع المشكلات التي تسبب آلام الرقبة، ومن أبرز الخيارات ما يلي:


التدليك الذاتي
يمكن أن يفيد التدليك الذاتي في علاج آلام الرقبة لأنه يساعد على التحكم في مقدار الضغط الواقع على الرقبة، ويمكن القيام به من خلال اتباع التعليمات التالية:
-اسحب كتفيك للأسفل بعيدًا عن أذنيك.


- قم بمحاذاة عمودك الفقري في وضع مستقيم أثناء الجلوس أو الوقوف.
- قم بتمرير أصابعك عبر رقبتك للعثور على المناطق الأكثر حساسية والضغط بقوة.
- في حركة دائرية، استمر في الضغط بقوة على المنطقة أولاً بحركة في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة.


- استمر في تدليك المنطقة لمدة تصل إلى خمس دقائق في المرة الواحد.


اليوجا
تعتبر اليوجا خيارًا مناسبًا للتمرين للأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة، خاصة إذا كان الألم مزمنًا. لقد وجدت الأبحاث أن ممارسة اليوجا بانتظام مع التركيز على آلام الرقبة وتحديد موضعها يمكن أن يقلل الألم والإعاقة التي يمكن أن تسببها آلام الرقبة.


يساعد التمرين أيضًا على تثبيت عضلات الرقبة وتحسين وضعيتها بحيث يستمر ألم الرقبة في التحسن بمرور الوقت.


الكمادات
يمكن للثلج والحرارة أن يخففا من توتر وألم الرقبة. يساعد العلاج الساخن على استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة لتقليل الألم، بينما يساعد الثلج على تخفيف الألم وتقليل التورم. عند استخدام العلاج الساخن والبارد، يجب التبديل بين الاثنين لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا.
تمارين الرقبة
قد يساعد القيام ببعض التمارين على تخفيف الضغط الواقع على الرقبة، ولكن يجب القيام بالتمارين بشكل صحيح، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اتباع ما يلي:
-استلقي على حافة السرير مع توجيه وجهك وجذعك نحو السقف، ورأسك على حافة السرير، وقدميك متجهتين نحو منتصف السرير.


- قم بتعليق رأسك وجذعك على حافة السرير، على أن تكون الرقبة متدلية للخارج.
- حافظ على هذا الوضع لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

كرر ذلك الوضع ست مرات يوميًا.


الكونسلتو


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