الإمارات ترفض ربط الجماعات الإرهابية بالأديان أو الجنسيات أو الأعراق

أكدت دولة الإمارات رفضها لربط الجماعات الإرهابية، مثل ((داعش))، بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أو الجنسيات، أو الأعراق، ودعت لعدم الانسياق خلف سرديات هذه الجماعات التي تشوه الأديان وتسعى لاستغلالها لتحقيق مآربها الظلامية، كما رحبت بالقرار الذي اعتمد بالإجماع بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).

جاء ذلك خلال بيان الإمارات في مجلس الأمن الذي أدلى به محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال أبو شهاب في البيان الذي نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، أمس، أن الإمارات ترحب بالقرار الذي اعتمد بالإجماع بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، والذي يعكس المطالب السيادية الواردة في رسالة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، في الخامس من سبتمبر الجاري. كما وجه الشكر لفريق يونيتاد على كافة الجهود التي بذلها منذ تأسيسه لدعم مساءلة تنظيم داعش الإرهابي، سواءً عبر جمع الأدلة حول جرائم داعش، أو من خلال بناء القدرات العراقية في هذا المجال. وأضاف: ترى الإمارات بأن إنشاء هذا الفريق الأممي بشراكةٍ وثيقةٍ مع العراق قد قدّم نموذجاً لجهود الأمم المتحدة لدعم البلدان في إجراءاتها القضائية.

وتابع أبو شهاب أن الإمارات انخرطت بشكل نشط في المفاوضات لبناء الجسور وضمان التوصل إلى نصٍ يعالج شواغل العراق، ويأخذ في الاعتبار وجهات نظر أعضاء المجلس، لاسيما عبر سعينا لتقديم مقترحات بالإمكان أن تحظى بقبول من الجميع. كما شكر المملكة المتحدة على الجهود المحورية التي بذلتها كحامل القلم، والتي أتاحت اعتماد قرارٍ بصيغة متوازنة وضمن الإطار الزمني المطلوب. كما ثمّن مساهمات بقية الأعضاء في هذا الصدد.

وأضاف بيان الإمارات الذي ألقاه أبو شهاب، ((مع اتجاه فريق يونيتاد لإنهاء مهامه تدريجياً، نؤكد على أهمية إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في تنفيذ بنود هذا القرار، بما في ذلك عبر الإحاطة الدورية للمستشار الخاص في ديسمبر المقبل، وبالأخص فيما يتعلق بإنهاء عمل الفريق بالتنسيق مع الحكومة العراقية. كما نأمل بأن يوفر تقرير الأمين العام الذي سيصدر مطلع العام المقبل مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق حول آليات تسليم فريق يونيتاد لكافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها يونيتاد مع دولة ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379)).

وثمنت الإمارات في البيان ما يبذله العراق من جهود لمساءلة أفراد تنظيم داعش وتحقيق العدالة للضحايا والناجين وذويهم. كما عبرت عن دعمها مشاركة الفريق للأدلة مع الدولة الثالثة، بموافقة الحكومة العراقية، لتحقيق المساءلة لعناصر داعش أينما وجدوا حول العالم.

رفض

وأضاف أبو شهاب، ((في سياق الحديث عن هذا التنظيم، تؤكد الإمارات رفضها لربط الجماعات الإرهابية، مثل داعش، بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أو الجنسيات، أو الأعراق، وندعو لعدم الانسياق خلف سرديات هذه الجماعات التي تشوه الأديان وتسعى لاستغلالها لتحقيق مآربها الظلامية)). كما أكد مجدداً على دعم الإمارات لسيادة العراق وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه، وتضامننا مع الشعب العراقي في مسيرته نحو التعافي من تحديات العقود الأخيرة.