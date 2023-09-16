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الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

9/16/2023 12:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الأرصاد.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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