Saturday, 16 September 2023 08:16 GMT

إنقاذ 800 شخص في العاصفة دانيال وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

9/16/2023 12:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الليبي امس الجمعة أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من عاصفة "دانيال" بمدن شرق ليبيا وصل إلى 800 ناج.


وأوضح تامر رمضان المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، خلال مؤتمر صحفي أنه: "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء"، ممتنعا عن إعطاء حصيلة نهائية للقتلى، مؤكدا أنها "لن تكون نهائية أو دقيقة".


يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.


وأغلقت السلطات الليبية مدينة درنة، الأكثر تضررا، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 11300، في حصيلة غير نهائية.

روسيا اليوم


MENAFN16092023000208011052ID1107079983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث