إنقاذ 800 شخص في العاصفة دانيال وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء



وأوضح تامر رمضان المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، خلال مؤتمر صحفي أنه: "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء"، ممتنعا عن إعطاء حصيلة نهائية للقتلى، مؤكدا أنها "لن تكون نهائية أو دقيقة".



يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.



وأغلقت السلطات الليبية مدينة درنة، الأكثر تضررا، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 11300، في حصيلة غير نهائية.

روسيا اليوم