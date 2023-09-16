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فنانة شهيرة تكشف تفاصيل آخر مكالمة مع أفراد عائلتها المفقودين في ليبيا

9/16/2023 12:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لا تزال عائلة المصري تنتظر أخباراً عن مصير واحد من أفراد عائلتها بات في عداد المفقودين مع زوجته وأطفاله جراء إعصار "دانيال" المدمر الذي وقع الأحد الماضي في مدينة درنة الليبية.


وعبّرت الفنانة السورية الشهيرة سلمى المصري عن حزنها لفقدان التواصل مع نجل شقيقتها البالغ من العمر نحو 43 عاماً، وهو أب لخمسة أطفال، وكان يقيم مع والده ووالدته في درنة.


"والده ليبي"
وقالت النجمة السورية لـ"العربية.نت" إن "فتح الله منصف ابن شقيقتي ليس لاجئاً سورياً، فشقيقتي متزوجة من والده الليبي منذ حوالي 44 عاماً، وكانوا كلهم يعيشون معاً في مدينة درنة".


وأضافت بطلة مسلسل "الفصول الأربعة" أن "ابن شقيقتي بات في عداد المفقودين مع زوجته وأولاده الخمسة، وكانت آخر مكالمة هاتفية معه قبيل انهيار سد درنة بنصف ساعة".


كما كشفت النجمة السورية أن شقيقتها وزوجها بخير رغم أنهما كانا يعيشان مع نجلهما المفقود في بيتٍ واحد، لكنها كانت رفقة زوجها في مدينة بنغازي، حيث منعت العاصفة عودتهما إلى درنة.


وعبّرت المصري عن قلقها حيال عدم وجود أي معلومات حتى الآن عن ابن شقيقتها فتح الله منصف بن طاهر الذي كان يقيم في المدينة القديمة بدرنة.
"لا نعرف مصيره"


وقالت أيضاً "لا أخبار حتى الآن عن نجل شقيقتي رغم مناشداتنا على فيسبوك، ولا نعرف إذا ما كان قد جرفه السيل".


وكانت المصري قد شاركت قبل ساعات على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك منشور شقيقتها الفنانة مها المصري التي أعلنت فيه عن اختفاء نجل شقيقتهما.
وحصد المنشور تعاطف الآلاف من متابعي الفنانتين السوريتين، وسط دعوات من محبيهما بأن يخفف عنهما ألم مصابهما ويلم شمل المفقودين.

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