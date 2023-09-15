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2.8 مليار جنيه قروض مشروعك بالدقهلية توفر 94 ألف فرصة عمل

9/15/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Youm7) تحاول الدولة جاهدة على العمل باتجاه توفير فرص عمل جيدة وجديدة للشباب تستوعب الطاقات والأفكار الجديدة، وتقدم لهم يد العون والمساعدة الفنية للمشروعات التجارية والصناعية والتشجيع على الاستثمار، ونالت محافظة الدقهلي جانب كبير من هذا الاهتمام نظر للزيادة السكانية الكبيرة بالمحافظة.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه في إطار توفير فرص عملللشباب ، وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين ، وتوسيع قاعدة الإستثمارات ،فقد القيمه الاجماليه لقروض المشروعات الانتاجيه والإستثماريه والخدميه والممنوحه من قبل برنامج" "مشروعك" بنطاق المحافظه، 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظه وذلك حتى 30 يوليو الماضي.

وأضاف" مختار "أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد علي 22 الف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري ،وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة، وأشار المحافظ أن الدقهليه بهذا الحجم من القروض والمشروعات ،ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه، وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الاقراض ،والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.

وأكد على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحلية.

فيما اضاف المحاسب عماد أبو زيد
مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية، أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتي فى مقدمه
الوحدات المحلية على مستوى المحافظه ،وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهليه.


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