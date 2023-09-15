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الخط الثالث للمترو يطلب موظفى أمن.. تعرف على الشروط وأماكن التوظيف

9/15/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد وزارة النق ، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، ومن بين الاستعدادات توظيف أشخاص جدد ضمن مهام تشغيل المحطات، حيث أعلن الخط الثالث عن وظائف أمن إدارى بالمحطات.. وفى النقاط التالية أهم التفاصيل..




  • المحطات المقرر العمل بها "السودان - امبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج "


  • مقرر بدء تشغيل المحطات في أكتوبر القادم.

  • تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى -
    اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ".

  • الراتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل في الإسبوع.

  • يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".

  • من شروط الوظيفة "الطول مناسب
    - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .

  • الوظائف هي تنظيم الحركة على ارصفة المترو والأمن العام بالمحطة












    • MENAFN15092023000132011024ID1107079965

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