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السودان يسلم 30 طفلا للصليب الأحمر بعد ضبطهم فى صفوف قوات الدعم السريع

9/15/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنها إلتزاما بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون حماية الطفل، قامت بتسليم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 طفلا من القصر، (دون 18 عاما)، الذين احتجزتهم القوات المسلحة السودانية أثناء مباشرتهم للقتال ضمن صفوف الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم، إن ممثلي المنظمة الدولية سيقومون بتسليم الأطفال إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة تمهيدا لتسليمهم لذويهم.



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