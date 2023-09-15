Saturday, 16 September 2023 07:02 GMT

رئيس الحكومة التونسى يؤكد استعداد بلاده لدفع علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

9/15/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، استعداد بلاده لدفع علاقات التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية، داعيا الشركات الكورية على المبادرة بالاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون الثلاثي التونسي-الكوري-الأفريقي.



جاء ذلك خلال استقباله الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي سونج هو سانج.



واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجالات استراتيجية على غرار استقطاب السوق السياحية الكورية في تونس والتبادل الشبابي والثقافي بين البلدين.



من جانبه، أكد المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي استعداد بلاده لمضاعفة الاستثمارات الكورية في تونس خاصة في مجال صناعة قطع غيار السيارات، لتكون بذلك تونس منصة إقليمية للتصنيع والتوسع نحو أسواق افريقيا وأوروبا.







MENAFN15092023000132011024ID1107079963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث