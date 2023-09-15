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العليا للانتخابات فى تونس: إنجاز الانتخابات الرئاسية فى موعدها

9/15/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، الجمعة، إن الانتخابات الرئاسية ستنجز في موعدها، معتبرا أن الحديث عنها منذ الآن أمر سابق لأوانه، باعتبار أن الهيئة كانت قد أصدرت جداول انتخابات الرئاسيتين 2014 و2019 قبل ستة أو ثمانية أشهر من موعدها، واليوم يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر من سنة كاملة.

وقال بوعسكر- في تصريحات نشرتها الإذاعة التونسية- إن مقترح الهيئة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر القادم مازال قائما، خاصة في ظل إمكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري.

وأكد أن انتخاب المجالس المحلية تعد أولوية مطلقة، مرجحا ترحيل موعد الانتخابات البلدية، إلى سنة 2025 نتيجة ما تشهده الجداول الانتخابية من "ضغط"، نظرا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في خريف 2024، وهو ما يجعل من مسألة إضافة استحقاق انتخابي ثالث "أمرا صعبا"، وفق تقديره.



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