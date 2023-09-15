سفير تونس فى ليبيا يعلن عن احتمال فقدان مواطن تونسى فى درنة

وقدم سفير تونس بليبيا لسعد العجيلي في مداخلة هاتفية ببرنامج ''صباح الناس'' الجمعة، معطيات جديدة حول وضعية الجالية التونسية المقيمة في مدينة درنة بعد الاعصار الذي ضرب شرق ليبيا مخلفا خسائر كارثية.

وقد نفى العجيلي ما راج من شائعات حول وفاة امرأة تونسية وزوجها في مدينة درنة، مؤكدا أنه اتصل بهما شخصيا وتأكد من سلامتهما.

وأفاد العجيلي أن "هنالك حالة وحيدة تتمثل في احتمال فقدان مواطن تونسي مقيم في مدينة درنة". مضيفا أن "التنسيق جار مع فريق من وحدات الحماية المدنية والسلطات الليبية للتأكد من سلامته".

وتشارك الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة الليبية.

وقد انتشل فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة، في وقت سابق، 12 ضحية.

كما أوضحت الوحدة المختصة للحماية المدنية، في وقت سابق، بأن حصيلة تدخلات فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة، تمثلت في إنقاذ رجل محاصر تحت الانقاض، وانتشال الضحايا ومعاينة 45 منزلا وشفط المياه من 22 محلا سكنيا، كما تم اسعاف أربعة عناصر من الشرطة و13 عنصرا من الجيش، و5 مواطنين.