طب وأسنان وصيدلة.. بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة القاهرة

ويؤدى الطلاب الكشف الطبى فى

مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة بوجود مجموعة من الأطباء المتميزين.

وكان الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد أكد أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.

كما أوضح الدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، تحت إشراف د. علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة ، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يوم 16 سبتمبر لإجراء الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، و17 سبتمبر لطلاب كليتى الطب البيطري ودار العلوم، و18 سبتمبر لطلاب كلية العلوم، و19 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة، و20 سبتمبر لطلاب كلية الزراعة من حرف أ إلى حرف غ، ويوم 21 سبتمبر طلاب كلية الزراعة من حرف ف إلى حرف ي، ويومي 23 و24 سبتمبر طلاب كلية التمريض ومعهد فني تمريض وتمريض معهد الأورام، ويوم 25 سبتمبر توقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي الإعلام والتربية النوعية، ويوم 26 سبتمبر لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 27 سبتمبر لطلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني، ويوم 30 سبتمبر لطلاب كليتي العلاج الطبيعي والآثار، ويوم 1 أكتوبر لطلاب كلية تربية للطفولة المبكرة من حرف أ إلى حرف غ، ويوم 2 أكتوبر للطلاب من حرف ف إلى حرف ي. كما تم تحديد يومي 3 و 4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب، وأيام 5 و 8 و 9 أكتوبر لطلاب كليتي الحقوق، وأيام 10 و 11 و 12 أكتوبر لطلاب كلية التجارة.