لو محلك مرخص.. إزاى تعمل رخصة شادر فى الأعياد والمناسبات الموسمية

لو محلك مرخص.. إزاى تعمل رخصة شادر فى الأعياد والمناسبات الموسمية
التاريخ
9/15/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Youm7) يلجأ الكثيرون من أصحاب المحال التجارية على إقامة فروشات خارج محالهم في المناسبات الموسمية ، ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وجذب عدد أكبر من الزبائن، إلا أنّ ذلك يتم وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات محددة خاصة في حالة كان المحل التجارى مرخصاً، نوضحها في السطور التالية:
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- أصل الرخصة.
2- أخر أيصال تفتيش.
3- أخر إيصال نظافة.
4- صورة بطاقة الرقم القومي.
ثالثا: الإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.
4- تحرير قسيمة السداد.
5- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.
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