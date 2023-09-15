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لو محلك مرخص.. إزاى تعمل رخصة شادر فى الأعياد والمناسبات الموسمية

9/15/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Youm7) يلجأ الكثيرون من أصحاب المحال التجارية على إقامة فروشات خارج محالهم في المناسبات الموسمية ، ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وجذب عدد أكبر من الزبائن، إلا أنّ ذلك يتم وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات محددة خاصة في حالة كان المحل التجارى مرخصاً، نوضحها في السطور التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- أصل الرخصة.

2- أخر أيصال تفتيش.

3- أخر إيصال نظافة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

ثالثا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

4- تحرير قسيمة السداد.

5- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.


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