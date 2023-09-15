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تعرف على مزايا تطبيق 125.. أبرزها سداد فاتورة المياه أونلاين

9/15/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه يمكن من خلال تطبيق 125 "HCWW 125" والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، إرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة، وإرسال إشعارات للعملاء بالأعطال والكسور وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة، وسداد فاتورة المياه "أونلاين"، وذلك في إطار تطوير وميكنة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.



ويتيح تطبيق 125 إمكانية إرسال صورة من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف، تعبر عن الشكوى، وإمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أنه يقوم بإرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



وأوضحت الشركة خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق 125 على النحو التالي:



1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.



2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.



3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.



4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.



5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.













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