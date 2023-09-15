تعرف على مزايا تطبيق 125.. أبرزها سداد فاتورة المياه أونلاين

تعرف على مزايا تطبيق 125.. أبرزها سداد فاتورة المياه أونلاين
التاريخ
9/15/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه يمكن من خلال تطبيق 125 "HCWW 125" والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، إرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة، وإرسال إشعارات للعملاء بالأعطال والكسور وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة، وسداد فاتورة المياه "أونلاين"، وذلك في إطار تطوير وميكنة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.
ويتيح تطبيق 125 إمكانية إرسال صورة من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف، تعبر عن الشكوى، وإمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أنه يقوم بإرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
وأوضحت الشركة خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق 125 على النحو التالي:
1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.
2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.
3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.
4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.
5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.
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