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6 أسباب يغريك بقضاء أجازتك فى رحلة بحرية بجزر الجفتون بالبحر الأحمر

9/15/2023 11:22:30 PM
(MENAFN- Youm7) الخروج للطبيعة والرحلات للاماكن البحرية وخاصة التي ترسمها المناظر الخلابة يجعل دوما للأجازة روح مختلفة، وخاصة مع التطور التي تخطه يد الدولة في المحميات الطبيعية، بمحافظات مصر، حيث أن الرحلات البحرية في السفن تكون أجمل وأمتع في الرحلات الطويلة التي تأخذك لحياة مختلفة بتفاصيل غاية في الروعة،حيث تشهد شواطئ الغردقة
حالة من النشاط البحرى بالنسبة للرحلات البحرية المختلفة، وكذلك الألعاب المائية التى يتم ممارستها داخل الشواطئ، ويوميا تبحر صباح كل يوم العشرات من المراكب المختلفة على طول ساحل البحر الأحمر ، تقصد مواقع غوص يتخطى عددها الـ 60 موقعا، منها شواطئ الجزر المختلفة منها جزر ابو منقار وجزيرة الجفتون.



خلال هذا التقرير نرصد لك 7 أسباب تجعلك تقضى الاجازة في رحلة بحرية



1- الرحلات البحرية تنقلك إلى عالم من المتعة والمرح، وتوجد في الكثير من المحافظات الساحلية كالاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ، لكن هناك محافظات الرحلة البحرية فيها تجعلك تشعر وكأنك في البحر الكاريبي وجزر البهاما، وألاسكا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ، مثل شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى ،



2-الرحلات البحرية توفر العديد من الأدوات الترفيهية مثل الزحاليق المائية وملاعب الجولف الصغيرة، والنوادي الترفيهية للأطفال والشباب



3- التخطيط
للرحلات البحرية من الأمور البسيطة و السهلة، فقط ماعليك سوى اختيار وجهتك والسفينة التي تستقلها فهناك العديد من العروض التي تقدمها رحلات السياحة بتكاليف متنوعة تناسب كل المستويات الأقتصادية.



4- الرحلات البحرية غالبا ما تكون أقل تكلفة
دون غيرها مقارنة بالرحلات الأخرى التي تحتاج للأقامة في فنادق او استجئار شقق سكنية أو شليهات



5- الرحلة البحرية لا تحتاج منك اخذ امتعة كثيرة وانما تحتاج اقل القليل من المستلزمات الشخصية ونظارة وقبعه وبعض ملابس الاستحمام في البحر.



6- اختيارك لمكان الإقامة على ظهر سفينة بحرية لا يرتبط باى مكان فالكبائن العلوية لا تختلف كثيرا عن الكبائة السفلية باستثناء السعر فقط ، وكلاهما يمكنك من الصعود لسطح السفين للاستمتاع بالجو الخلاب.











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