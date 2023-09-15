خطوات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بعداد رئيسى لأول مرة

أولا: توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)

المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد) .

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) .

8- بطاقة الرقم القومي للعميل .

9- إيصال مياه من أقرب جار.

10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

-الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7- قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد.

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.





ثانيا: توصيل خدمة مياه الشرب و الصرف الصحى (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط حكومي)

-المستندات المطلوبة

1- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل أو أمر إسناد العميلة.

3- إيصال كهرباء حديث يخص مكان التوصيل (ان وجد) .

4- بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن .

5- تفويض الجهة الحكومية بمن سيقوم بالإجراءات.

6- صورة بطاقة المفوض .

7- أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

-الإجراءات

1- طلب معتمد من الجهة طالبة توصيل الخدمة .

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط ) .

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن .

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد .

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.