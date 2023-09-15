ساليفان: بايدن سيستضيف زيلينسكى فى البيت الأبيض الأسبوع المقبل

وقال ساليفان، في مؤتمر صحفي: "سيعود الرئيس بايدن بعد ذلك إلى واشنطن (من نيويورك) لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، هنا في البيت الأبيض يوم الخميس"، موضحا، أن هذا سيكون

اجتماعهما الثالث في البيت الأبيض.

يذكر أن آخر مرة أجرى فيها

زيلينسكي وبايدن

محادثات كانت في 12 يوليو على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس.

وذكرت شبكة "إن بي سي" في وقت سابق أن زيلينسكي يعتزم خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

مقابلة بايدن.

وسيعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، ويرأس الوفد الروسي

وزير الخارجية سيرغي لافروف.

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو اقترحت

عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا. كما ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات

القذائف العنقودية البعيدة المدى

لأوكرانيا.

وأكد الأمين العام للأنتربول، يورغن شتوك، في وقت سابق، أن

الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا

والتي قد ينتهي بها الأمر

إلى مناطق مواجهات عسكرية أخرى حول العالم.