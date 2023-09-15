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ممارسته أنشطة تخريبية.. أول رد فرنسى على قرار بوركينا فاسو طرد ملحق باريس العسكرى

9/15/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت بوركينا فاسو قرارها طرد الملحق العسكري للسفارة الفرنسية بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"، وبدورها اعتبرت باريس الاتهام الموجّه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري أنه "تخيّلي".

وقد أمهلت بوركينا فاسو الملحق العسكري في السفارة الفرنسية على أراضيها مدة أسبوعين لمغادرة البلاد، بحسب رسالة رسمية
الجمعة.

بدورها، قالت باريس إنها تعتبر الاتهام الموجّه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري "تخيّليا".

وفي قرارها طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا، كتبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو في رسالة وجهتها الخميس إلى باريس أن "حكومة بوركينا فاسو قرّرت (...) سحب الإذن من السيد إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية"، ومنحته مع فريقه مهلة أسبوعين لمغادرة اراضي البلاد.

وفي أول تعليق رسمي لها
على هذا القرار، اعتبرت
باريس
الجمعة أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري بممارسة "أنشطة تخريبية" هو "من نسج الخيال".

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة "فرانس برس" إن "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال".


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