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وزير الخارجية المجرى يعتزم لقاء نظيره الروسى فى الأمم المتحدة

9/15/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Youm7) صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجرى بيتر سيارتو، بأنه يترقب لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر موقع MTI أن "الوزير شدد على أهمية الحفاظ على الحوار وقال إنه سيجتمع بنظيريه الإيراني والروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل".

وشارك سيارتو الجمعة في مؤتمر في مدينة مونستر الألمانية، بمناسبة نهاية حرب الثلاثين عاما، حيث قال إن بودابست
لا تزال ملتزمة بتوسيع "اتفاقيات إبراهيم"، التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وهي مستعدة للمشاركة في توسيع هذه العملية.

وفي يونيو الماضي، قال سيارتو إنه يحافظ على اتصالاته مع لافروف من أجل الحفاظ على فرصة التوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى عدم إغلاق قنوات الاتصال مع روسيا، لأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.

وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجى لافروف.


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