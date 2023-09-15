بايدن يعتزم عقد اجتماع مع رؤساء خمس دول من آسيا الوسطى

وقال ساليفان في مؤتمر صحفي: "سيجتمع الرئيس بايدن برؤساء خمس دول في آسيا الوسطى

هي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وستكون هذه أول قمة رئاسية على الإطلاق بصيغة مجموعة 5 + 1".

وسيعقد الاجتماع في نيويورك، حيث يسافر بايدن للمشاركة في "الأسبوع الرفيع المستوى" للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعتزم هناك أيضا الاجتماع بالأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أشار ساليفان، إلى أن بايدن سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل، وقال: "سيعود الرئيس بايدن من نيويورك إلى واشنطن، لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في البيت الأبيض يوم الخميس".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وخمسة بلدان في آسيا الوسطى

هي أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان - أنشأت في سبتمبر 2015 شكلا جديدا للتعاون بين بلدان آسيا الوسطى والولايات المتحدة بصيغة "سي 5 +1" لمناقشة القضايا الإقليمية.