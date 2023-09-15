Saturday, 16 September 2023 07:00 GMT

بايدن يعتزم عقد اجتماع مع رؤساء خمس دول من آسيا الوسطى

9/15/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجتمع الأسبوع المقبل، برؤساء خمس دول في آسيا الوسطى.

وقال ساليفان في مؤتمر صحفي: "سيجتمع الرئيس بايدن برؤساء خمس دول في آسيا الوسطى
هي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وستكون هذه أول قمة رئاسية على الإطلاق بصيغة مجموعة 5 + 1".

وسيعقد الاجتماع في نيويورك، حيث يسافر بايدن للمشاركة في "الأسبوع الرفيع المستوى" للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعتزم هناك أيضا الاجتماع بالأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أشار ساليفان، إلى أن بايدن سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل، وقال: "سيعود الرئيس بايدن من نيويورك إلى واشنطن، لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في البيت الأبيض يوم الخميس".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وخمسة بلدان في آسيا الوسطى
هي أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان - أنشأت في سبتمبر 2015 شكلا جديدا للتعاون بين بلدان آسيا الوسطى والولايات المتحدة بصيغة "سي 5 +1" لمناقشة القضايا الإقليمية.


MENAFN15092023000132011024ID1107079950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث