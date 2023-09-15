5 معلومات عن مباراة الزمالك وأرتاسولار بالكونفدرالية

ويسلط "اليوم السابع" فى السطور التالية الضوء عن أبرز 5 معلومات عن المباراة.

1- طاقم تحكيمى من جزر القمر يدير المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني

مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

2 - قائمة الزمالك لخوض اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -

محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

3 - التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وأرتا سولار

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،محمود علاء،حاتم سكر،حمزة المثلوثى،خط الوسط: عمرو السيسي،نبيل عماد دونجا،مصطفى شلبى،إبراهيما نداى،يوسف إبراهيم "أوباما"، خد الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

4 - زيزو وفتوح يغيبان عن المباراة

ويفتقد الزمالك في المباراة لأهم أوراقه المتمثلة في أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح نظراً لتعرضهما للإصابة خلال تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى بالمعسكر الأخير الأمر الذى دفع أوسوريو لتجهيز بديلهما والاستعداد للدفع بهما في المباراة.

5 - الزمالك يرتدى الزى الأزرق

الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه اللون الأخضر الفاتح.



