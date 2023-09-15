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الداخلية يعود للتدريبات اليوم استعداد لمباراة إنبى بافتتاحية الدورى المصرى

9/15/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق الداخلية تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب الشرطة بالعباسية لاستعدادا لمباراته ضد إنبي يوم الاثنين المقب في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2023 / 2024.

وحدد مسئولو نادي الداخلية ملعب السلام ليكون الملعب الأساسي لاستضافة مبارياته في الموسم الجديد بعد رفض طلبه بإقامة مبارياته على ملعب الشرطة بالعباسية.

وصرف مسئولو
نادي الداخلية
النظر عن التعاقد مع التونسي بهاء الدين السلامي لاعب الأخضر الليبي والنجم الساحلي سابقا، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق، عقب خضوع اللاعب لفترة اختبار مع الفريق.

ولعب بهاء الدين السلامي، صاحب الـ 26 عاما فى مركز الدفاع، ولعب فى صفوف العديد من الأندية مثل اتحاد بن قردان والملعب التونسي والنجم الساحلي وآخرهم فريق الأخضر الليبي .
وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.




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