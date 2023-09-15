الداخلية يعود للتدريبات اليوم استعداد لمباراة إنبى بافتتاحية الدورى المصرى

وصرف مسئولو نادي الداخلية النظر عن التعاقد مع التونسي بهاء الدين السلامي لاعب الأخضر الليبي والنجم الساحلي سابقا، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق، عقب خضوع اللاعب لفترة اختبار مع الفريق.

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