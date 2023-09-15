الداخلية يعود للتدريبات اليوم استعداد لمباراة إنبى بافتتاحية الدورى المصرى

الداخلية يعود للتدريبات اليوم استعداد لمباراة إنبى بافتتاحية الدورى المصرى
التاريخ
9/15/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق الداخلية تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب الشرطة بالعباسية لاستعدادا لمباراته ضد إنبي يوم الاثنين المقب في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2023 / 2024.
وحدد مسئولو نادي الداخلية ملعب السلام ليكون الملعب الأساسي لاستضافة مبارياته في الموسم الجديد بعد رفض طلبه بإقامة مبارياته على ملعب الشرطة بالعباسية.
وصرف مسئولو ولعب بهاء الدين السلامي، صاحب الـ 26 عاما فى مركز الدفاع، ولعب فى صفوف العديد من الأندية مثل اتحاد بن قردان والملعب التونسي والنجم الساحلي وآخرهم فريق الأخضر الليبي .
نادي الداخلية
النظر عن التعاقد مع التونسي بهاء الدين السلامي لاعب الأخضر الليبي والنجم الساحلي سابقا، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق، عقب خضوع اللاعب لفترة اختبار مع الفريق.
وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
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