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الفحص الطبى يحسم مصير لاعب الإسماعيلى من مباراة زد بالدورى

9/15/2023 11:22:24 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع محمد بيومى، لاعب النادى الإسماعيلى ، لفحص طبى بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية تعرض له فى مباراة الجونة الودية، ومن المقرر أن يحدد هشام مصطفى طبيب الدراويش موقف اللاعب النهائى من مباراة زد المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل فى الاسبوع الاول لمسابقة الدوري المصري.

وقرر مجلس ادارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تولى المحامي السويسري إلكسندر زين روفينين ما يخص الشئون القانونية بالنادي على الصعيد الدولي.
ويعد الكسندر أحد المحامين المتميزين في القضايا التي تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة، حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام 1998 ، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة في سويسرا عام 2000.
ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب لإعاده ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولي والمحلي بما يسهم في توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.
فشلت مساعى مسئولو النادى الاسماعيلى فى فتح خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين الأجانب السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضى عن طريق تخفيض تلك الحقوق والحصول على جزء منها ومنحها لهم بالعملة الصعبة.
ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات الفريق الأصفر قبل انطلاق الموسم الجديد.

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