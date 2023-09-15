Saturday, 16 September 2023 07:00 GMT

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار بالكونفدرالية

9/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة مهمة أمام نظيره أرتاسولار الجيبوتى والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب عزام بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،محمود علاء،حاتم سكر،حمزة المثلوثى،خط الوسط: عمرو السيسي،نبيل عماد دونجا،مصطفى شلبى،إبراهيما نداى،يوسف إبراهيم "أوباما"، خد الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويفتقد الزمالك في المباراة لأهم أوراقه المتمثلة في أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح نظراً لتعرضهما للإصابة خلال تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى بالمعسكر الأخير الأمر الذى دفع أوسوريو لتجهيز بديلهما والاستعداد للدفع بهما في المباراة.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم،مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة،ومنعه من الاستحواذ على الكرة
مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جييبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أرتا سولار وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة الأمر الذى يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

على الجانب الأخر دخل فريق أرتا سولار في معسكر مغلق منذ عدة أيام من أجل التركيز على مباراة الزمالك الأولى، في ظل رغبتهم فى تحقيق نتيجة إيجابية تصب في صالح بطل جيبوتى قبل مواجهة العودة بالقاهرة.



MENAFN15092023000132011024ID1107079945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث