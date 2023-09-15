التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار بالكونفدرالية

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،محمود علاء،حاتم سكر،حمزة المثلوثى،خط الوسط: عمرو السيسي،نبيل عماد دونجا،مصطفى شلبى،إبراهيما نداى،يوسف إبراهيم "أوباما"، خد الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويفتقد الزمالك في المباراة لأهم أوراقه المتمثلة في أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح نظراً لتعرضهما للإصابة خلال تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى بالمعسكر الأخير الأمر الذى دفع أوسوريو لتجهيز بديلهما والاستعداد للدفع بهما في المباراة.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم،مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة،ومنعه من الاستحواذ على الكرة

مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جييبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أرتا سولار وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة الأمر الذى يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

على الجانب الأخر دخل فريق أرتا سولار في معسكر مغلق منذ عدة أيام من أجل التركيز على مباراة الزمالك الأولى، في ظل رغبتهم فى تحقيق نتيجة إيجابية تصب في صالح بطل جيبوتى قبل مواجهة العودة بالقاهرة.



