ممثل سمو الأمير نائب وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين المنعقدة بكوبا

ممثل سمو الأمير نائب وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين المنعقدة بكوبا
التاريخ
9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في افتتاح أعمال قمة مجموعة ال77 والصين التي تستضيفها عاصمة جمهورية كوبا (هافانا) اليوم وغدا تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار).
وقالت (الخارجية) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نائب وزير الخارجية التقى اليوم الجمعة على هامش القمة رئيس جمهورية كوبا ميغيل بيرموديز حيث نقل تحيات سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله - وتمنيات سموهما بنجاح أعمال القمة.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
MENAFN15092023000071011013ID1107079944
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