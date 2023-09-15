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ممثل سمو الأمير نائب وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين المنعقدة بكوبا

9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في افتتاح أعمال قمة مجموعة ال77 والصين التي تستضيفها عاصمة جمهورية كوبا (هافانا) اليوم وغدا تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار).
وقالت (الخارجية) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نائب وزير الخارجية التقى اليوم الجمعة على هامش القمة رئيس جمهورية كوبا ميغيل بيرموديز حيث نقل تحيات سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله - وتمنيات سموهما بنجاح أعمال القمة.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. (النهاية)

ن م ع / م ص ع



MENAFN15092023000071011013ID1107079944

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