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الاتحاد الأوروبي يعلن رفع الحظر على صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى خمس دول مجاورة

9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها لن تمدد الحظر المفروض على صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى خمس دول مجاورة أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية في بيان إنها مع حلول مهلة الحظر اليوم الجمعة خلصت إلى أنه "بفضل عمل منصة التنسيق والتدابير المؤقتة التي تم إدخالها في 2 مايو 2023 زالت تشوهات السوق في الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا".
وأشارت إلى أن "الموقف البناء لجميع المشاركين في المنصة ساعد في حل المشكلات الملموسة وفي ضمان تدفق الصادرات إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي وحتى زيادتها".
وكانت المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد فرضت في 2 مايو الماضي قيودا سمحت لدول الاتحاد الأوروبي الخمس بحظر المبيعات المحلية للقمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية.
وقد تم وضع تلك القيود لحماية المزارعين في الدول الخمس من تدفق المنتجات الرخيصة من أوكرانيا مع البقاء على السماح بعبور البضائع للتصدير إلى مكان آخر عبر طرق برية بديلة تسمى ممرات التضامن.
وذكرت المفوضية في بيانها أن تلك الاجراءات ستنتهي اليوم مشيرة الى أن أوكرانيا وافقت على اتخاذ أي إجراءات قانونية (بما في ذلك على سبيل المثال نظام تراخيص التصدير) في غضون 30 يوما لتجنب ارتفاع أسعار الحبوب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عمل بشكل حازم وفعال على دعم تصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية وخاصة عبر ممرات التضامن إلا ان نجاح هذا العمل أدى إلى تشوهات مؤقتة في أسواق الدول الأعضاء الخمس التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا ما أدى بالتالي في 2 مايو 2023 إلى فرض تدابير تقييدية مؤقتة على سلسلة من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية. (النهاية)

ن خ / ر ج




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