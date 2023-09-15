الاتحاد الأوروبي يعلن رفع الحظر على صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى خمس دول مجاورة

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع الحظر على صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى خمس دول مجاورة
التاريخ
9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها لن تمدد الحظر المفروض على صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى خمس دول مجاورة أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية في بيان إنها مع حلول مهلة الحظر اليوم الجمعة خلصت إلى أنه "بفضل عمل منصة التنسيق والتدابير المؤقتة التي تم إدخالها في 2 مايو 2023 زالت تشوهات السوق في الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا".
وأشارت إلى أن "الموقف البناء لجميع المشاركين في المنصة ساعد في حل المشكلات الملموسة وفي ضمان تدفق الصادرات إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي وحتى زيادتها".
وكانت المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد فرضت في 2 مايو الماضي قيودا سمحت لدول الاتحاد الأوروبي الخمس بحظر المبيعات المحلية للقمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية.
وقد تم وضع تلك القيود لحماية المزارعين في الدول الخمس من تدفق المنتجات الرخيصة من أوكرانيا مع البقاء على السماح بعبور البضائع للتصدير إلى مكان آخر عبر طرق برية بديلة تسمى ممرات التضامن.
وذكرت المفوضية في بيانها أن تلك الاجراءات ستنتهي اليوم مشيرة الى أن أوكرانيا وافقت على اتخاذ أي إجراءات قانونية (بما في ذلك على سبيل المثال نظام تراخيص التصدير) في غضون 30 يوما لتجنب ارتفاع أسعار الحبوب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عمل بشكل حازم وفعال على دعم تصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية وخاصة عبر ممرات التضامن إلا ان نجاح هذا العمل أدى إلى تشوهات مؤقتة في أسواق الدول الأعضاء الخمس التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا ما أدى بالتالي في 2 مايو 2023 إلى فرض تدابير تقييدية مؤقتة على سلسلة من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية. (النهاية)
ن خ / ر ج
MENAFN15092023000071011013ID1107079943
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