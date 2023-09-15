الدوري الألماني.. تعادل (بايرن ميونيخ) و(باير ليفركوزن) ضمن منافسات المرحلة ال 4

الدوري الألماني.. تعادل (بايرن ميونيخ) و(باير ليفركوزن) ضمن منافسات المرحلة ال 4
التاريخ
9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 9 (كونا) -- تعادل فريقا (بايرن ميونيخ) و(باير ليفركوزن) اليوم الجمعة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح الفريق البافاري المباراة التي أقيمت على أرضه في الدقيقة السابعة عبر الوافد الجديد هاري كين قبل أن يتمكن الفريق الخصم في الدقيقة ال 24 من تسجيل هدف التعادل عبر أليخاندرو غريمالدو لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.
وفي الدقيقة ال 86 تمكن البافاري ليون غوريتسكا من تسجيل الهدف الثاني ولكن إيكسكويل بالاسيوس أفسد فرحة (بايرن ميونيخ) بتسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز يتساوى الفريقان في عدد النقاط بعشر نقاط لكل منهما بانتظار نتائج منافسات المرحلة التي تستكمل السبت والأحد. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
MENAFN15092023000071011013ID1107079942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.