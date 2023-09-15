Saturday, 16 September 2023 07:00 GMT

الدوري الألماني.. تعادل (بايرن ميونيخ) و(باير ليفركوزن) ضمن منافسات المرحلة ال 4

9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 9 (كونا) -- تعادل فريقا (بايرن ميونيخ) و(باير ليفركوزن) اليوم الجمعة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح الفريق البافاري المباراة التي أقيمت على أرضه في الدقيقة السابعة عبر الوافد الجديد هاري كين قبل أن يتمكن الفريق الخصم في الدقيقة ال 24 من تسجيل هدف التعادل عبر أليخاندرو غريمالدو لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.
وفي الدقيقة ال 86 تمكن البافاري ليون غوريتسكا من تسجيل الهدف الثاني ولكن إيكسكويل بالاسيوس أفسد فرحة (بايرن ميونيخ) بتسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز يتساوى الفريقان في عدد النقاط بعشر نقاط لكل منهما بانتظار نتائج منافسات المرحلة التي تستكمل السبت والأحد. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




MENAFN15092023000071011013ID1107079942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث