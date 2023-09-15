دوري (روشن) السعودي.. (الهلال) يكتسح (الرياض) بسداسية
التاريخ
9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 9 (كونا) -- اكتسح نادي (الهلال) السعودي اليوم الجمعة نظيره نادي (الرياض) بالفوز عليه (6-1) ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة لعب نادي (الهلال) مهاجما ليحرز النجم ميتروفيتش الهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة جزاء فيما سجل الهدف الثاني ياسر الشهراني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني استطاع الهلال تسجيل الهدف الثالث عن طريق ناصر الدوسري في الدقيقة 68 فيما سجل النجم مالكوم دي أوليفيرا الهدف الرابع في الدقيقة 83 قبل أن يحرز سالم الدوسري الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 87 و95 فيما سجل نادي (الرياض) هدفه الوحيد في المباراة عند الدقيقة 96 عن طرق علي الزقعان.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة حقق (الشباب) انتصاره الأول على الفيحاء بهدف وحيد على ملعب (مدينة المجمعة) الرياضية حيث أحرز الهدف اللاعب رومان سايس فيما فاز (الفتح) على (الخليج) (3-1) على ملعب (الأمير محمد بن فهد) بالدمام. (النهاية)
ع س ط / ر ج
MENAFN15092023000071011013ID1107079941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.