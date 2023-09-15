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منتخب الكويت للكريكت يفوز على نظيره السعودي ب143 ركضة في بطولة الخليج بالدوحة

9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 9 (كونا) -- حقق منتخب الكويت للعبة الكريكيت اليوم الجمعة فوزا على نظيرة السعودي بنتيجة 143 ركضة مقابل 142 في بطولة الخليج الأولى للعبة المقامة في الدوحة.
وقال مدير الفريق الكابتن محمود عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن المنتخب الكويتي استطاع أن يحقق الفوز على نظيره السعودي بعد تقديمه لمجهود كبير في شوطي المباراة ليخرج فائزا بمجموع الركضات مشيرا إلى أن الفائز بالمباراة يحرز نقطتين وإذا تعادل يحرز نقطة واحدة.
وبين أن البطولة تقام بنظام الدوري وتجميع النقاط والفريقان اللذان يجمعان أكثر عدد من النقاط يصلان إلى الدور النهائي ليتحدد بعد ذلك بطل البطولة.
وأوضح أن الفريقين وقت اللعب أحدهما يمسك بالمضرب بينما يقوم الفريق الثاني بحماية الملعب ويمنع الكرة من الخروج منه ويتكون الفريق من 11 لاعبا بينما تحتسب النتيجة بعدد الركضات.
وأعرب مدير الفريق عن رضاه لمستوى اللاعبين متمنيا أن يواصل الفريق تقديم مستوى متميز ليستطيع أن يصل إلى النهائي وإحراز البطولة الخليجية الأولى للكريكت.
وانطلقت بطولة الخليج للعبة الكريكت التي تستضيفها قطر اليوم وتستمر حتى ال23 من الشهر الجاري. (النهاية)

س س س / م م ج




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