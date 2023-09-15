منتخب الكويت للكريكت يفوز على نظيره السعودي ب143 ركضة في بطولة الخليج بالدوحة
التاريخ
9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 9 (كونا) -- حقق منتخب الكويت للعبة الكريكيت اليوم الجمعة فوزا على نظيرة السعودي بنتيجة 143 ركضة مقابل 142 في بطولة الخليج الأولى للعبة المقامة في الدوحة.
وقال مدير الفريق الكابتن محمود عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن المنتخب الكويتي استطاع أن يحقق الفوز على نظيره السعودي بعد تقديمه لمجهود كبير في شوطي المباراة ليخرج فائزا بمجموع الركضات مشيرا إلى أن الفائز بالمباراة يحرز نقطتين وإذا تعادل يحرز نقطة واحدة.
وبين أن البطولة تقام بنظام الدوري وتجميع النقاط والفريقان اللذان يجمعان أكثر عدد من النقاط يصلان إلى الدور النهائي ليتحدد بعد ذلك بطل البطولة.
وأوضح أن الفريقين وقت اللعب أحدهما يمسك بالمضرب بينما يقوم الفريق الثاني بحماية الملعب ويمنع الكرة من الخروج منه ويتكون الفريق من 11 لاعبا بينما تحتسب النتيجة بعدد الركضات.
وأعرب مدير الفريق عن رضاه لمستوى اللاعبين متمنيا أن يواصل الفريق تقديم مستوى متميز ليستطيع أن يصل إلى النهائي وإحراز البطولة الخليجية الأولى للكريكت.
وانطلقت بطولة الخليج للعبة الكريكت التي تستضيفها قطر اليوم وتستمر حتى ال23 من الشهر الجاري. (النهاية)
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