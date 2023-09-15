مصر تدعو مواطنيها للابتعاد عن المناطق المنكوبة في ليبيا لاحتمال تفشي الأوبئة بها

مصر تدعو مواطنيها للابتعاد عن المناطق المنكوبة في ليبيا لاحتمال تفشي الأوبئة بها
التاريخ
9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 9 (كونا) -- دعت مصر اليوم الجمعة مواطنيها المتواجدين في ليبيا إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المنكوبة غير الآمنة المتضررة من إعصار (دانيال) لاحتمالات تفشي الأوبئة بها إضافة الى منع الجيش الليبي الدخول إليها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنه تم التواصل مع مراكز الايواء القريبة من المناطق المنكوبة في مدن ومناطق (بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا) لتقديم كافة أنواع الدعم للمتضررين والمصابين.
وأكدت مجددا استمرار عمل خلايا الأزمة بين القاهرة وبنغازي لتلقي أية بلاغات من المصريين المتواجدين في ليبيا والتنسيق مع الجهات الليبية في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم.
وأضافت أنها تواصل تحركاتها واتصالاتها لمتابعة أحوال المصريين في المناطق المتضررة من خلال عدد من القنوات وبالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية مضيفة أن القنصلية المصرية في بنغازي تعمل مع فرق الدعم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم المساعدة للناجين والاطمئنان على المصابين.
وأشارت الخارجية المصرية كذلك إلى تنسيق القنصلية المصرية في بنغازي مع فرق الإسعاف لإنقاذ المصريين الناجين والعمل على إعادتهم إلى مصر وإصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى ذويهم.
وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الأربعاء الماضي وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم في ليبيا جراء الكارثة الانسانية لإعصار (دانيال).
وقدمت القيادة السياسية المصرية كافة أشكال الدعم الإنساني إلى الأشقاء في ليبيا برا وبحرا وجوا بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية شملت أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين الذين فقدوا ديارهم.
كما أوفدت القيادة السياسية المصرية وفدا عسكريا الى ليبيا للوقوف على كافة احتياجات الليبيين إضافة إلى تجهيز حاملة الطائرات (ميسترال) للعمل كمستشفى ميداني لعلاج المصابين من إعصار (دانيال) والتخفيف من آثار الكارثة.
وضربت العاصفة (دانيال) الأحد الماضي عدة مدن شرق ليبيا أبرزها (البيضاء) و(المرج) و(سوسه) و(درنة) وأعلن المجلس الرئاسي الليبي هذه المدن مناطق منكوبة موضحا أن انهيار سدين في جنوب (درنه) أدى إلى جرف واختفاء أحياء كاملة قي مياه البحر. (النهاية)
ا س م / م م ج
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