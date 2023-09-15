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مصر تدعو مواطنيها للابتعاد عن المناطق المنكوبة في ليبيا لاحتمال تفشي الأوبئة بها

9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 9 (كونا) -- دعت مصر اليوم الجمعة مواطنيها المتواجدين في ليبيا إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المنكوبة غير الآمنة المتضررة من إعصار (دانيال) لاحتمالات تفشي الأوبئة بها إضافة الى منع الجيش الليبي الدخول إليها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنه تم التواصل مع مراكز الايواء القريبة من المناطق المنكوبة في مدن ومناطق (بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا) لتقديم كافة أنواع الدعم للمتضررين والمصابين.
وأكدت مجددا استمرار عمل خلايا الأزمة بين القاهرة وبنغازي لتلقي أية بلاغات من المصريين المتواجدين في ليبيا والتنسيق مع الجهات الليبية في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم.
وأضافت أنها تواصل تحركاتها واتصالاتها لمتابعة أحوال المصريين في المناطق المتضررة من خلال عدد من القنوات وبالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية مضيفة أن القنصلية المصرية في بنغازي تعمل مع فرق الدعم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم المساعدة للناجين والاطمئنان على المصابين.
وأشارت الخارجية المصرية كذلك إلى تنسيق القنصلية المصرية في بنغازي مع فرق الإسعاف لإنقاذ المصريين الناجين والعمل على إعادتهم إلى مصر وإصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى ذويهم.
وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الأربعاء الماضي وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم في ليبيا جراء الكارثة الانسانية لإعصار (دانيال).
وقدمت القيادة السياسية المصرية كافة أشكال الدعم الإنساني إلى الأشقاء في ليبيا برا وبحرا وجوا بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية شملت أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين الذين فقدوا ديارهم.
كما أوفدت القيادة السياسية المصرية وفدا عسكريا الى ليبيا للوقوف على كافة احتياجات الليبيين إضافة إلى تجهيز حاملة الطائرات (ميسترال) للعمل كمستشفى ميداني لعلاج المصابين من إعصار (دانيال) والتخفيف من آثار الكارثة.
وضربت العاصفة (دانيال) الأحد الماضي عدة مدن شرق ليبيا أبرزها (البيضاء) و(المرج) و(سوسه) و(درنة) وأعلن المجلس الرئاسي الليبي هذه المدن مناطق منكوبة موضحا أن انهيار سدين في جنوب (درنه) أدى إلى جرف واختفاء أحياء كاملة قي مياه البحر. (النهاية)

ا س م / م م ج




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