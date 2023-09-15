أمين عام الأمم المتحدة يدعو مجموعة ال77 والصين إلى تضافر الجهود من أجل عالم يخدم الجميع

أمين عام الأمم المتحدة يدعو مجموعة ال77 والصين إلى تضافر الجهود من أجل عالم يخدم الجميع
التاريخ
9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 9 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة رؤساء مجموعة ال77 والصين إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق "عالم يصلح للجميع" من خلال مناصرة نظام متجذر في المساواة ويرفع الظلم ويخدم البشرية جمعاء.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام أمام قمة مجموعة ال77 والصين التي تستضيفها (هافانا) عاصمة جمهورية كوبا خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الحالي تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار) وبحضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وقال غوتيريش للدول الأعضاء في المجموعة "أعول على المجموعة التي طالما ناصرت التعددية في أن تتقدموا وتستخدموا قوتكم وتناضلوا" من أجل نظام عالمي عادل مؤكدا الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف قوية وفعالة مع تحرك المجتمع الدولي نحو "عالم متعدد الأقطاب".
وأضاف غوتيريش أنه على الرغم من أن هذه البلدان انتشلت مئات الملايين من الفقر في العقود الأخيرة إلا أنها تواجه الآن أزمات لا تعد ولا تحصى مع تزايد الفقر والجوع وارتفاع الأسعار بصورة هائلة وزيادة الديون وتصاعد الكوارث المناخية.
وذكر أن موضوع القمة المتمثل في العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن أن يعزز التضامن ويحل المشكلات المشتركة ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المجالات "تؤدي اليوم في كثير من الأحيان إلى إذكاء عدم المساواة وترسيخ الانقسامات" لا سيما بين الدول المتقدمة والنامية.
وتطرق غوتيريش أيضا إلى موضوع التمويل الذي يعد مجالا آخر يتطلب عملا عالميا عاجلا موضحا أن العديد من البلدان النامية غير قادرة على خدمة ديونها بسبب الآثار المتبقية لجائحة (كوفيد 19) وأزمة تكلفة المعيشة العالمية وتأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة.
ونبه الأمين العام إلى أن "العالم يحتاج إلى العدالة المناخية مثلما يحتاج إلى العدالة المالية" داعيا في الوقت نفسه البلدان المتقدمة إلى تقديم "المبلغ الذي تعهدت به والذي يبلغ 100 مليار دولار وهو تمويل مضاعف للتكيف مع التغير المناخي بحلول عام 2025 وإعادة رسملة الصندوق الأخضر للمناخ.
وأعرب غوتيريش في هذا الصدد عن أمله في أن تتمكن (قمة الطموح المناخي) المقرر عقدها الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "من تحقيق تقدم حقيقي".
وفي السياق ذكر الأمين العام أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد الأسبوع المقبل وقمة المستقبل ذات الصلة التي تقام العام المقبل تشكلان "فرصا حقيقية لإعادة تشكيل النظام الدولي" لخلق مستقبل أكثر إنصافا للدول النامية".
وكان غوتيريش قد اقترح حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار سنويا في هيئة تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة لصالح التنمية المستدامة والعمل المناخي في البلدان النامية.
ودعا الأمين العام مجموعة ال77 والصين أيضا إلى لعب دور قيادي في المفاوضات بشأن الاتفاق الرقمي العالمي الذي اقترحته الأمم المتحدة والذي يهدف إلى تأمين الانتقال العادل إلى الاقتصاد الرقمي وتحقيق الاستفادة للجميع في العصر التكنولوجي الجديد.
وشكلت مجموعة ال77 عام 1964 من قبل 77 دولة نامية في اجتماع "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" المعروف باسم (أونكتاد) لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. (النهاية)
ع س ع / م م ج
MENAFN15092023000071011013ID1107079937
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