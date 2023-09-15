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أمين عام الأمم المتحدة يدعو مجموعة ال77 والصين إلى تضافر الجهود من أجل عالم يخدم الجميع

9/15/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 9 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة رؤساء مجموعة ال77 والصين إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق "عالم يصلح للجميع" من خلال مناصرة نظام متجذر في المساواة ويرفع الظلم ويخدم البشرية جمعاء.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام أمام قمة مجموعة ال77 والصين التي تستضيفها (هافانا) عاصمة جمهورية كوبا خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الحالي تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار) وبحضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وقال غوتيريش للدول الأعضاء في المجموعة "أعول على المجموعة التي طالما ناصرت التعددية في أن تتقدموا وتستخدموا قوتكم وتناضلوا" من أجل نظام عالمي عادل مؤكدا الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف قوية وفعالة مع تحرك المجتمع الدولي نحو "عالم متعدد الأقطاب".
وأضاف غوتيريش أنه على الرغم من أن هذه البلدان انتشلت مئات الملايين من الفقر في العقود الأخيرة إلا أنها تواجه الآن أزمات لا تعد ولا تحصى مع تزايد الفقر والجوع وارتفاع الأسعار بصورة هائلة وزيادة الديون وتصاعد الكوارث المناخية.
وذكر أن موضوع القمة المتمثل في العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن أن يعزز التضامن ويحل المشكلات المشتركة ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المجالات "تؤدي اليوم في كثير من الأحيان إلى إذكاء عدم المساواة وترسيخ الانقسامات" لا سيما بين الدول المتقدمة والنامية.
وتطرق غوتيريش أيضا إلى موضوع التمويل الذي يعد مجالا آخر يتطلب عملا عالميا عاجلا موضحا أن العديد من البلدان النامية غير قادرة على خدمة ديونها بسبب الآثار المتبقية لجائحة (كوفيد 19) وأزمة تكلفة المعيشة العالمية وتأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة.
ونبه الأمين العام إلى أن "العالم يحتاج إلى العدالة المناخية مثلما يحتاج إلى العدالة المالية" داعيا في الوقت نفسه البلدان المتقدمة إلى تقديم "المبلغ الذي تعهدت به والذي يبلغ 100 مليار دولار وهو تمويل مضاعف للتكيف مع التغير المناخي بحلول عام 2025 وإعادة رسملة الصندوق الأخضر للمناخ.
وأعرب غوتيريش في هذا الصدد عن أمله في أن تتمكن (قمة الطموح المناخي) المقرر عقدها الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "من تحقيق تقدم حقيقي".
وفي السياق ذكر الأمين العام أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد الأسبوع المقبل وقمة المستقبل ذات الصلة التي تقام العام المقبل تشكلان "فرصا حقيقية لإعادة تشكيل النظام الدولي" لخلق مستقبل أكثر إنصافا للدول النامية".
وكان غوتيريش قد اقترح حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار سنويا في هيئة تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة لصالح التنمية المستدامة والعمل المناخي في البلدان النامية.
ودعا الأمين العام مجموعة ال77 والصين أيضا إلى لعب دور قيادي في المفاوضات بشأن الاتفاق الرقمي العالمي الذي اقترحته الأمم المتحدة والذي يهدف إلى تأمين الانتقال العادل إلى الاقتصاد الرقمي وتحقيق الاستفادة للجميع في العصر التكنولوجي الجديد.
وشكلت مجموعة ال77 عام 1964 من قبل 77 دولة نامية في اجتماع "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" المعروف باسم (أونكتاد) لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. (النهاية)

ع س ع / م م ج




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