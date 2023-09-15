موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/15/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه " - ") مع نظرة مستقبلية مستقرة وتقول إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".
أربيل - قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية تعلن عن تمكنها من استعادة نقاط حدودية على الشريط الحدودي مع ايران ضمن محافظة أربيل شمال العراق وذلك "بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها".
غزة - السلطات الصحية بقطاع تعلن إصابة 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائلي شرق قطاع غزة وتقول إن جروحهم تتراوح بين طفيفة ومتوسطة وإن من بينهم صحفي.
لندن - بريطانيا تعلن عن تصنيف مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية منظمة "إرهابية" ووزارة الداخلية البريطانية تذكر أن القرار أصبح ساريا ابتداء من اليوم وذلك بعد عرضه على البرلمان في السادس من الشهر الجاري.
إسلام أباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل جندي وثلاثة مسلحين بتبادل لإطلاق النار في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان والجيش الباكستاني يقول إن مسلحين شنوا هجوما على موقع لقوات الأمن بالقرب من منطقة (والي تانجي) في مدينة (كويتا) عاصمة الإقليم. (النهاية) ر ج
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