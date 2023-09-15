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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/15/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه " - ") مع نظرة مستقبلية مستقرة وتقول إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".

أربيل - قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية تعلن عن تمكنها من استعادة نقاط حدودية على الشريط الحدودي مع ايران ضمن محافظة أربيل شمال العراق وذلك "بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها".

غزة - السلطات الصحية بقطاع تعلن إصابة 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائلي شرق قطاع غزة وتقول إن جروحهم تتراوح بين طفيفة ومتوسطة وإن من بينهم صحفي.

لندن - بريطانيا تعلن عن تصنيف مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية منظمة "إرهابية" ووزارة الداخلية البريطانية تذكر أن القرار أصبح ساريا ابتداء من اليوم وذلك بعد عرضه على البرلمان في السادس من الشهر الجاري.

إسلام أباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل جندي وثلاثة مسلحين بتبادل لإطلاق النار في إقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان والجيش الباكستاني يقول إن مسلحين شنوا هجوما على موقع لقوات الأمن بالقرب من منطقة (والي تانجي) في مدينة (كويتا) عاصمة الإقليم. (النهاية) ر ج

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