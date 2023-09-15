ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة بالعقبة

العقبة 15 أيلول (بترا) أمين المعايطة- التقى أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الجمعة مع مجموعة من سيدات المجتمع المدني والناشطات في تجمع لجان المرأة بمدينة العقبة، إذ استمعن إلى أبرز الخطط والاستراتيجيات التي يتبعها التجمع لتشجيع المرأة في المشاركة السياسية .

ودعت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إلى أهمية التشبيك بين التجمع ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة للمرأة للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، لافتة أن التعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب جاءت منصفة للمرأة.

وأشارت إلى أن أعضاء الملتقى، معنيون بوضع خبراتهم أمام الجميع للاستفادة منها، وصولا لتحقيق أعلى مستويات الوعي والإدراك بأهمية انخراط المرأة في العمل السياسي وتسلم مواقع صنع القرار .

بدورهن، أكدت أعضاء الملتقى النواب عبير الجبور، وفليحة الخضير، ورهق الزواهرة، وروعة الغرابلي، أهمية المرحلة التي تمر بها المملكة في تطوير التشريعات الرامية إلى تشكيل جوهر العملية الإصلاحية، سياسيا واقتصاديا.

ولفتن إلى أن هناك كثيرًا من السيدات اللواتي استطعنا الوصول إلى مواقع صنع القرار بجهودهن وكان لهن قصص نجاح تدرس، مؤكدات أن الهدف اليوم هو الوصول بالمرأة إلى قبة البرلمان دون الحاجة إلى كوتا وتمثيل مجتمعها من خلال التنافس.

من جهتها قالت مقرر تجمع لجان المرأة في محافظة العقبة تمارا الفاخري، إن هذا اللقاء جاء للاطلاع على واقع تجربة السيدات في مجلس النواب ومدى تأثيرهن على صياغة وإقرار التشريعات وطبيعة دورهن، فيما يتعلق بموضوع الرقابة والتحديات التي من شأنها التأثير على ممارسة دورها كنائب.

--(بترا)

ا م/م د/ح أ

15/09/2023 23:02:16