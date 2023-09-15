ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة بالعقبة

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة بالعقبة
التاريخ
9/15/2023 11:22:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 15 أيلول (بترا) أمين المعايطة- التقى أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الجمعة مع مجموعة من سيدات المجتمع المدني والناشطات في تجمع لجان المرأة بمدينة العقبة، إذ استمعن إلى أبرز الخطط والاستراتيجيات التي يتبعها التجمع لتشجيع المرأة في المشاركة السياسية .
ودعت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إلى أهمية التشبيك بين التجمع ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة للمرأة للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، لافتة أن التعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب جاءت منصفة للمرأة.
وأشارت إلى أن أعضاء الملتقى، معنيون بوضع خبراتهم أمام الجميع للاستفادة منها، وصولا لتحقيق أعلى مستويات الوعي والإدراك بأهمية انخراط المرأة في العمل السياسي وتسلم مواقع صنع القرار .
بدورهن، أكدت أعضاء الملتقى النواب عبير الجبور، وفليحة الخضير، ورهق الزواهرة، وروعة الغرابلي، أهمية المرحلة التي تمر بها المملكة في تطوير التشريعات الرامية إلى تشكيل جوهر العملية الإصلاحية، سياسيا واقتصاديا.
ولفتن إلى أن هناك كثيرًا من السيدات اللواتي استطعنا الوصول إلى مواقع صنع القرار بجهودهن وكان لهن قصص نجاح تدرس، مؤكدات أن الهدف اليوم هو الوصول بالمرأة إلى قبة البرلمان دون الحاجة إلى كوتا وتمثيل مجتمعها من خلال التنافس.
من جهتها قالت مقرر تجمع لجان المرأة في محافظة العقبة تمارا الفاخري، إن هذا اللقاء جاء للاطلاع على واقع تجربة السيدات في مجلس النواب ومدى تأثيرهن على صياغة وإقرار التشريعات وطبيعة دورهن، فيما يتعلق بموضوع الرقابة والتحديات التي من شأنها التأثير على ممارسة دورها كنائب.
--(بترا)
ا م/م د/ح أ
15/09/2023 23:02:16
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