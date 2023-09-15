إصابة مواطن فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا شرق غزة

غزة 15 أيلول (بترا)- أصيب مواطن فلسطيني بجراح، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة مما أسفر عن إصابة مواطن بجراح.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصيب 12 مواطنا فلسطينيًا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، من بينهم صحفي، خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

15/09/2023 21:19:42