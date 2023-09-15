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تقشف مهرجان الإسكندرية بسبب الظروف العالمية وتأثيرها على الأسعار

9/15/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى عن دخول المهرجان في نوع من التقشف، وذلك بسبب الظروف العالمية وتأثيرها على الأسعار.



وكتب أباظة علي حسابه عبر الفيس بوك: "للأسف الشديد بعد هذه السنوات أجد نفسي مضطرا إلي الحديث عن ضعف ميزانية المهرجان، وتأثير ذلك علي قدرتنا علي دعوة كل من نرغب في دعوته، وكل من يرغب في الحضور ".



وأضاف: "اضطررنا إلي تخفيض عدد الضيوف وتخفيض حجوزات الفنادق الي 100غرفة بدلا من 270 غرفة العام الماضي، والحرج فقط هو ما يدفعني إلي كتابة هذا البوست، فلا أملك أن أدعو من أرجو دعوتهم، ولا أملك أن أدعو من يرغب في الحضور،
فكلاهما وجوده إضافة وفخر وشرف
كبير".



واكمل أباظة: "الواجب يحتم علينا التقشف المبالغ فيه حتي تمر السفينة في هذا الخضم الصعب.. أرجو المعذرة وأن تسامحونا، علي ضعف إمكاناتنا وان كانت أحلامنا تطول السحاب وقدرتنا تعجز عن تلبية طلباتنا ورغباتكم دمتم سندا لمهرجان يقترب بسرعة من عامه الخمسين رغم كل التحديات وتقبلوا محبتي وتقديري للجميع".











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