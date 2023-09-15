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الملحن محمد يحيي يتعاون مع عمرو دياب وماجد المهندس وحماقى فى أعمال جديدة

9/15/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الملحن محمد يحيي خلال لقائه مع تليفزيون اليوم السابع أنه يتعاون خلال الفترة المقبلة مع كبار النجوم في أغانيهم منهم الهضبة عمرو دياب واليسا وتامر حسنى ومحمد حماقى، بالإضافة إلى ماجد المهندس التي تربطه علاقة قوية بينهم، ومجموعة من المطربين الشباب أيضا .

وقال الملحن محمد يحيي خلال لقائه مع تليفزيون اليوم السابع "إن هناك علاقة صداقة قوية تجمعه بالنجمة اللبنانية اليسا على المستوى الفني والانسانى، حيث آخر عمل جمعنا سويا أغنية "العقد" التي حققت نجاحا كبيرا بإشادة الجميع، وكتبها الشاعر أيمن بهجت قمر الذى يجمع بيننا كيميا مشتركة، وشهادتى فيه مجروحة، بالإضافة إلى أن موزع الاغنية الموسيقى جلال الحمداوى وخلال الفترة المقبلة نتعاون في اكثر من اغنية" .

وأعرب مؤخرا الملحن محمد يحيى عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "مونامور" التى طرحتها النجمة لطيفة مؤخرا، وحققت نجاحات كبيرة.



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