ذكرى ميلاده.. عبد الوارث عسر صاحب أهم كتاب فى فن الإلقاء

الفنان عبد الوارث عسر ولد يوم 16 سبتمبر عام 1894 ورحل يوم 22 أبريل عام 1982، وهو صاحب أهم كتاب فى علم الإلقاء وهو كتاب "فن الإلقاء" الذى مازال يدرس حتى اليوم ويستفيد منه الممثلون والشعراء والمحامون وكل من يعمل فى مهنة تستدعى الخطابة أو التمثيل.



آخر أعمال الفنان عبد الوارث عسر كان مسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع النجم عادل إمام، وفي هذا العمل كان عسر لا يحبذ التمثيل، وقتها واعتذر عنه كثيرا حتى تدخل الفنان عادل إمام وألح عليه وطلب منه أن يشاركه فوافق، لكن على مضض، وكان هذا العمل آخر أعماله.



عبد الوارث عسر أتقن فن الإلقاء وعلمه لكثير من النجوم في السينما المصرية، كما ذكرت، وكان شغوفا أثناء دراسته للبكالوريا "الثانوية العامة" بمشاهدة العروض المسرحية وهو خريج مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، درس اللغة العربية دراسة حرة حتى أصبح من المتفقهين فيها، وله ديوان شعر مشهور نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب

انضم إلى جمعية أنصار التمثيل ثم خطفه "جورج أبيض" ليكون أحد أعضاء فرقته كما التحق بوظيفة بوزارة المالية.

وبدأ يشق طريقه الفنى، حاول مع صديقيه "سليمان نجيب" و"محمد كريم" النهوض بفن التمثيل والتأليف والإخراج، وكانت مهمة "عبد الوارث عسر" هي تدريب الوجوه الجديدة.

أعماله كممثل فهي عديدة وأبرزها «شباب امرأة» عام 1956 «لصلاح أبو سيف»، «صراع في الوادي» عام 1954 «ليوسف شاهين» وفيلم «الرسالة» عام 1977 للمخرج الراحل «مصطفى العقاد» وفيلم البؤساء عام 1978 لعاطف سالم. وكان آخر أفلامه «ولا عزاء للسيدات» عام 1979. كما أنه قدم في آخر حياته المسلسل التليفزيوني «أحلام الفتى الطائر» تأليف «وحيد حامد» من إخراج «محمد فاضل (مخرج)» وبطولته مع «عادل إمام» كما قدم مسلسل أبنائي الأعزاء.. شكرا مع النجم عبد المنعم مدبولي.