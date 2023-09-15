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فرقة التراث للموسيقى العربية تحتفل بمئوية سيد درويش.. غدا

9/15/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش حيث تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى موسمها الفنى 2023 - 2024 بأمسية تقام في الثامنة والنصف مساء غد الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية .





يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الاروام، إلي جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى ، قلبي دليلى، فات الميعاد .. أداء أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبد الحميد، محمد شوقى، محي صلاح وأحمد الوزيرى.



يذكر أن الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .







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