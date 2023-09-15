13 عرضاً فى الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

والعروض التي تأهلت لتقدم في المهرجان هي "نهاية اللعبة" إخراج ياسين الدليمي، و"حلم المطر" لعبدالله الكمالي، و"انهيار" لأماني فاروق، و"الكراسي" لحميد محمد، و"الحمار الميت" لهاني عيد، و"مكان مع الخنازير" لحنان دحلب، و"حيوات" لمحمد التركماني، و"الخادمات" لهبة ذيب، و"الموت والعذراء" لدينا بدر، و"لنتحادث قليلاً" لجاسم التميمي، و"إن لم تخنهم الذاكرة" لرضوان النوري، و"الخيار الأخير" لعبدالله آل علي، و"601" لجاسم غريب.

وضمت لجنة المشاهدة الفنان إبراهيم سالم (الإمارات)، والناقد خالد رسلان (مصر)، والممثلة سالمة بن آغا (تونس).

وتلي تقديم هذه العروض ندوات نقدية يومية تضيء على خصائصها الجمالية والفكرية بمشاركة العديد من المسرحيين الفاعلين في المشهد المحلي.

ويخصص المهرجان جوائز في الإخراج، والسينوغرافيا، والتمثيل (رجالاً ونساء)، وللعمل الجماعي المتكامل، إضافة إلى جائزتي لجنة التحكيم والجهد المسرحي المتميز التي تمنح لأكثر المشاركين في المهرجان حضوراً وتفاعلاً في الورش التدريبية المصاحبة.

وتتكون لجنة تحكيم النسخة الجديدة من المهرجان من قاسم إسطنبولي (لبنان)، وأحمد بوصيم، وأحمد المازم (الإمارات)، وآلاء حماد، وشفاء الجراح (الأردن).

وأسس مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في سبتمبر 2012 بهدف اكتشاف وتطوير مهارات المواهب المسرحية وإبرازها وإثراء الساحة الثقافية في المنطقة الشرقية، وتسبقه سنوياً دورة عناصر العرض المسرحي التي تضم ثلاث ورش تقدم للمشاركين فيها المبادئ والأدوات الأساسية لصناعة وتشخيص العروض المسرحية.