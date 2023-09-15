زوجي مصاب باضطراب ثنائي القطب.. اعرفى ازاى تديري هذه العلاقة الصعبة بنجاح

زوجي مصاب باضطراب ثنائي القطب.. اعرفى ازاى تديري هذه العلاقة الصعبة بنجاح
التاريخ
9/15/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) العلاقة العاطفية بين أي طرفين، لا يمكن أن تسير في اتجاه واحد طوال العمر، فعادة ما تمر بمراحل صعود وهبوط، وذلك بشكل طبيعي، لأنها "سنة الحياة"، ولكن عندما يعاني شريكك من
اضطراب ثنائي القطب ، وهو تغير الحالة المزاجية بين اللحظة والأخرى، فقد تشعرين وكأنك في دوامة عاطفية، نتيجة عدم معرفة ما يمكن توقعه كل لحظة، وهذا أمر مرهق ومتعب.
تقول الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية إنه عبارة عن اضطراب في الدماغ يسبب تغيرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل، وتشير إلى أن
فهم سبب تصرفات شريكك أحيانا أو انسحابه هو أول خطوة داعمة يمكنك اتخاذها لتعزيز علاقتك.
اضطراب ثنائي القطب
استشاري توضح طريقة التعامل مع الزوج ثنائي القطب
وأضافت استشاري الصحة النفسية أن من يعاني من هذا الاضطراب، من حالات عاطفية حادة تحدث عادة خلال فترات مختلفة تتراوح من أيام إلى أسابيع، وتسمى نوبات المزاج، ويتم تصنيف هذه النوبات المزاجية على أنها هوس خفيف سواء سعيد أو حزين أو اكتئابي، وتلك التقلبات المزاجية قد تكون بين لحظة وأخرى، وأكدت استشاري الصحة النفسية، أن هناك عده خطوات يجب اتباعها، إذا لاحظ الشخص، أن شريكه يعاني من نوبات ثنائي القطب.
وأكدت أن من أهم الخطوات هي التحدث معه بهدوء، للوصول لمعرفة السبب الأساسي وراء تلك الحالة، وفي حالة عدم المعرفة، يجب التواصل مع استشاري نفسي متخصص، موضحة أن أهم خطوة في العلاج هي عدم التخلي عن الشريك مهما حدث، ويجب أن يكون الطرف الآخر دائما بجانبه، سواء كان العلاج بينهم وبين بعض، أو في وجود استشاري، وذلك لأن عدم وجود الطرف الآخر قد يزيد من حدة المشكلة، وقد يؤدي إلى وصوله لحالة من الاكتئاب تجعله أكثر عدوانية.
الصحة النفسية
أوصت استشاري الصحة النفسية بضرورة ممارسة الرعاية الذاتية للطرفين، وذلك لأن الشخص المريض قد يعاني من نوبات غضب شديدة تجعله لا يستطيع التحكم في غضبه، وهنا يأتي دور اليوجا وممارسة التأمل التي تجعله يصل للهدوء بسهولة، والتحكم في عصبيته، أما الطرف الآخر، فعليه ممارسة تلك الرياضة دائما، وذلك حتى يتحمل ما يفعله شريكه، ويكون قادرا على امتصاصه دون أن يتأثر بشكل سلبي.
وأوضحت استشاري الصحة النفسية أن أعراض اضطراب ثنائي القطب عبارة عن تقلبات مزاجية سرية في فترة لا تقل عن أسبوع، مع عدم حاجة للنوم، وسرعة في الكلام، مع مزيد من الأفكار المتضاربة، وبعض من التشتت، إلى جانب أن أغلب فترات الليل يعاني من الحزن الشديد الذي قد يصل إلى حد التفكير في كل شيء يزيد من حالته النفسية سوءًا.
علاج اضطراب ثنائي القطب
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