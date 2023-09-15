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زوجي مصاب باضطراب ثنائي القطب.. اعرفى ازاى تديري هذه العلاقة الصعبة بنجاح

9/15/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) العلاقة العاطفية بين أي طرفين، لا يمكن أن تسير في اتجاه واحد طوال العمر، فعادة ما تمر بمراحل صعود وهبوط، وذلك بشكل طبيعي، لأنها "سنة الحياة"، ولكن عندما يعاني شريكك من
اضطراب ثنائي القطب ، وهو تغير الحالة المزاجية بين اللحظة والأخرى، فقد تشعرين وكأنك في دوامة عاطفية، نتيجة عدم معرفة ما يمكن توقعه كل لحظة، وهذا أمر مرهق ومتعب.

تقول الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية إنه عبارة عن اضطراب في الدماغ يسبب تغيرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل، وتشير إلى أن
فهم سبب تصرفات شريكك أحيانا أو انسحابه هو أول خطوة داعمة يمكنك اتخاذها لتعزيز علاقتك.



اضطراب ثنائي القطب


استشاري توضح طريقة التعامل مع الزوج ثنائي القطب

وأضافت استشاري الصحة النفسية أن من يعاني من هذا الاضطراب، من حالات عاطفية حادة تحدث عادة خلال فترات مختلفة تتراوح من أيام إلى أسابيع، وتسمى نوبات المزاج، ويتم تصنيف هذه النوبات المزاجية على أنها هوس خفيف سواء سعيد أو حزين أو اكتئابي، وتلك التقلبات المزاجية قد تكون بين لحظة وأخرى، وأكدت استشاري الصحة النفسية، أن هناك عده خطوات يجب اتباعها، إذا لاحظ الشخص، أن شريكه يعاني من نوبات ثنائي القطب.

وأكدت أن من أهم الخطوات هي التحدث معه بهدوء، للوصول لمعرفة السبب الأساسي وراء تلك الحالة، وفي حالة عدم المعرفة، يجب التواصل مع استشاري نفسي متخصص، موضحة أن أهم خطوة في العلاج هي عدم التخلي عن الشريك مهما حدث، ويجب أن يكون الطرف الآخر دائما بجانبه، سواء كان العلاج بينهم وبين بعض، أو في وجود استشاري، وذلك لأن عدم وجود الطرف الآخر قد يزيد من حدة المشكلة، وقد يؤدي إلى وصوله لحالة من الاكتئاب تجعله أكثر عدوانية.



الصحة النفسية

أوصت استشاري الصحة النفسية بضرورة ممارسة الرعاية الذاتية للطرفين، وذلك لأن الشخص المريض قد يعاني من نوبات غضب شديدة تجعله لا يستطيع التحكم في غضبه، وهنا يأتي دور اليوجا وممارسة التأمل التي تجعله يصل للهدوء بسهولة، والتحكم في عصبيته، أما الطرف الآخر، فعليه ممارسة تلك الرياضة دائما، وذلك حتى يتحمل ما يفعله شريكه، ويكون قادرا على امتصاصه دون أن يتأثر بشكل سلبي.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية أن أعراض اضطراب ثنائي القطب عبارة عن تقلبات مزاجية سرية في فترة لا تقل عن أسبوع، مع عدم حاجة للنوم، وسرعة في الكلام، مع مزيد من الأفكار المتضاربة، وبعض من التشتت، إلى جانب أن أغلب فترات الليل يعاني من الحزن الشديد الذي قد يصل إلى حد التفكير في كل شيء يزيد من حالته النفسية سوءًا.


علاج اضطراب ثنائي القطب



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