حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

(MENAFN- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..
برج العذراء.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: زيادة فى المال
يتصف مولود برج العذراء فى حظك اليوم 16 سبتمبر
برج العذراء بعدد لا نهاية له من المميزات الإيجابية، فهو شخصية رومانسية جيدة الطبع حسنة المظهر والملامح، منظم بشكل كبير لا يحب العشوائية أو العيش فى مكان غير مرتب.
برج العذراء من الشخصيات القادرة على مساعدة الآخرين، لا يبخل بمعلومة عن أى شخص، حنون كريم كثير العطاء محب للآخرين لا يحمل خبثا أو غلا تجاه أحد. مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى
يمتلك مولود برج العذراء العديد من المهارات التى تجعله من الشخصيات الناجحة فى الحياة، لكنه بحاجة إلى الحد من العمل فى الضغط المستمر لكى لا يفقد الشغف تجاه حياته. برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
هناك شخص ما يريد أن يتقرب منك ويدخل حياتك بشكل رسمى، فحاول ألا تضيع هذه الفرصة، فالمرحلة الحالية من أفضل المراحل التى تساعدك فى النجاح والاستمرارية فى العلاقة. برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى
حافظ على عدد ساعات كافٍ من النوم، وحاول ألا تحمل نفسك فوق طاقتها، وتخلص من الطاقات السلبية، ولا تحاول الاستمتاع للشخصيات السلبية التى تتسبب فى ضيق صدرك. برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء بأن تحصل على ما تريد خلال الفترات الحالية، ويمكن أن يكون لك الجزء الأكبر من الحظ واستقرار الصحة وزيادة فى المال.
برج الحمل.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: دعوة للعشاء
يعتبر مولود برج الحمل فى حظك اليوم 16 سبتمبر
برج الحمل من الأبراج القوية القادرة على تحمل المسئولية، التى يمكن الاعتماد عليها فى العديد من المهام، يجيد تربية الحيوانات الأليفة والتعامل معها، عاشق لممارسة التمارين الرياضية.
يعرف مولود برج الحمل أنه شخصية كثيرة المحاولات، يرفض الهزيمة بشكل قوى، يسعى لتحقيق النجاحات فى حياته المهنية والأسرية، حريص جدًا فى التعاملات المالية. مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى
يستعد مولود برج الحمل للقيام بالأعمال المهمة التى تم تكليفه بها خلال برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى
الفترات الحالية، لذا هو بحاجة للتحلى بالهدوء والاستمرارية فى تحقيق الأهداف مع مراعاة الفصل بين العمل والحياة الشخصية.
تشعر بالفرح مع شريك حياتك فى الفترات الحالية، ما يساعد فى تقوية العلاقة العاطفية بينك وبين شريكك بشكل دائم وسريع، لذا حاول أن تتجنب الموضوعات القديمة التى يمكن أن تثير الجدل. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى
حافظ على ثبات وزنك فى الفترات الحالية وابتعد عن الدخول فى أى مشكلات تجعل حياتك الصحة فى أى خطر، وتجنب تناول الأملاح لمنع الضرر الصحى، وتوقف عن التدخين خلال الفترات المقبلة. برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن تتم دعوته على حفل العشاء مع صديقه المقرب، وبعض التغيرات فى العلاقات المحيطة به، لكن للأفضل.
برج الجدى.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: ضع خطة
يعشق برج الجدى فى حظك اليوم 16 سبتمبر
برج الجدى
ممارسة التمارين الرياضية والحب القوى للعائلة بشكل كبير، أيضًا يجيد التعامل فى الأوقات الصعبة والأزمات، عاشق للحياة والسفر، بالرغم من أنه شخصية هادئة قليلة الحديث، لا يمكنه الدخول فى خلافات مع الآخرين.
التجديد والطموح من أبرز ما يميز مولود برج الجدى، فهو شخصية تجيد السعى وراء تحقيق الآمال، يتسم أيضًا بالجمال ورقة الملامح والشعر الأسود والعيون الجذابة. مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى
لكى تحصد ثمار تعبك تخلص من أى قلق يتسبب فى حدوث مشكلات توقف العمل، أيضًا من أجل الحفاظ على تقدمك حاول أن تضع خطة جيدة مدروسة بشكل قوى لتحقيق النجاحات. برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى
بالرغم من تراجع علاقاتك العاطفية خلال الفترات السابقة لكن اليوم هو الأفضل والمثالى للتركيز على علاقاتك الرومانسية، سواء كنت عازبًا أو متزوج، لكن خذ وقتا كافيا للتفكير. برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى
يفضل أن تأخذ إجازة خلال الفترات الحالية وتحاول الاستمتاع بحياتك ومحاولة الفصل عن المشكلات التى تتعلق بالعمل، وجدد طاقتك اليومية واللعب مع أصدقائك يجعلك فى برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
حالة نفسية جيدة.
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى بأن يكون هناك قرارات تساعدك فى النهوض بالعمل مرة أخرى، لكن احرص على أن تكون القرارات إيجابية خالية من التعقيد لكى
تستثمر فى مشروعك بشكل أفضل.
برج الأسد.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: ناقش زملاءك
يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة لذلك فهو يؤهل دائماً لتولى المناصب الإدارية فى مختلف المؤسسات التى يعمل بها. برج الأسد فى حظك اليوم 16 سبتمبر
يتسم مولود برج الأسد بالعديد من الصفات، والتى منها الإصرار على التفوق والحرص على لفت الأنظار طوال الوقت، والوصول للقمة، كما يتمتع بثقة بالنفس تصل لحد الغرور. مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الأميرة ميجان ماركل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى
حاول أن تناقش زملاءك فى كل قرار قبل إصداره، كما عليك بوضع خطة مميزة تساعدك على النجاح والتفوق فى عملك مع مرور الوقت. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى
تعاون مع شريك حياتك لعيش حياة هادئة رومانسية، وإياك أن تنفعل عليه حتى تظل حياتكما مستقرة، كما عليك بتقوية علاقتك به حتى يؤثر ذلك بشكل إيجابى على أطفالكما. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى
مارس تمارين رياضية مناسبة لصحتك وعمرك، لكن لا تترك نفسك فريسة للحزن، واعمل على تحسين حالتك النفسية طوال الوقت حتى تشعر بالسعادة. برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يتحلى بالشجاعة، ويتخذ قرارات مميزة فى حياته حتى يمضى قدماً ولا يتراجع عن أى قرار اتخذه لصالحه.
برج السرطان.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: جدد أدواتك
يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الإخلاص وحب العمل والشجاعة التى تدفعه لمواجهة المخاطر، كما يتصف بالرومانسية والحرص على حماية أسرته. برج السرطان فى حظك اليوم 16 سبتمبر
يتسم مولود برج السرطان بعدة صفات منها طيبة القلب والمزاجية وعدم القدرة على مسامحة من أساء إليه، كما يعشق جميع أنواع الفنون ويجيدها. مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى
حاول أن تجدد أدواتك طوال الوقت حتى تبدع وتستطيع منافسة من حولك من زملائك، وإياك والاستسلام للإحباط مرة أخرى حتى لا تعود لنقطة الصفر. برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
عبر عن حبك لشريك حياتك طوال الوقت، ولا تثير معه المشاكل حتى تعيش حياة هادئة مستقرة معه، وإياك وأن تنصت لأى طرف ثالث يريد أن يهدم بيتك. برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى
لا تفرط فى تناول الوجبات المليئة بالدهون والسكريات حتى تحافظ على رشاقتك، ومارس تمارين رياضية بشكل يومى حتى تشعر بالنشاط. برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن ينتبه لخطواته جيداً ويبدع فى عمله، حتى ينجح ويتفوق مع مرور الوقت.
برج الحوت.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: التزم بقواعد العمل
يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد للعمل، وحرصه على ابتكار أفكار مبدعة ومميزة طوال الوقت، كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع. برج الحوت فى حظك اليوم 16 سبتمبر
يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها الميل للعيش فى الخيال لبعض الوقت الأمر الذى يساعده على ابتكار أفكار مميزة فى عمله، لذلك يتفوق على من حوله. مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويقدم" اليوم السابع "لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.
حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى
التزم بقواعد العمل ولا تتجاوزها حتى تنجح وتتجنب التعرض للعقوبات، كما عليك تكوين علاقات قوية مع زملائك فى العمل حتى تعمل فى أجواء هادئة ومستقرة. حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى
بادر بشراء هدية لشريك حياتك فى مناسبة أو بدون، كما عليك بالتحدث معه عن ذكرياتكما معاً حتى تجددان علاقتكما وتشعر معه بالسعادة كما كانت حياتكما فى السابق. حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى
مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحرق الدهون الزائدة بجسدك، وتحصل مع مرور الوقت على جسم رياضى رشيق كما كنت تحلم. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يحرص على تكوين علاقات صداقة مع جيرانه وزملائه فى العمل حتى يتخلص من الشعور بالوحدة.
برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: كن مرنا
يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها المرح الذى يجعله بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله، كما يعشق عمله ويتقنه ويتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع. برج الجوزاء فى حظك اليوم 16 سبتمبر
يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها المزاجية التى تجعله يتأثر بأقل كلمة توجه له، ومتردد فى اتخاذ قراراته، ويستطيع التكيف مع الظروف المختلفة التى تواجهه. مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزا الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى
ضع خطة تساعدك على استكمال مشروعك ولا تستسلم لليأس والإحباط، واحسب خطواتك جيداً حتى تتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء خلال الفترة المقبلة. برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حافظ على استقرار أسرتك ولا تشعل فتيل الخلافات بينك وبين شريك حياتك، بسبب تحكمك الزائد وحرصك على فرض رأيك طوال الوقت، لذلك كن مرنا. برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى
تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية التى تحتاج إليها، ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحافظ على صحتك وتشعر بالحيوية والنشاط طوال اليوم. برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يضع خطة تساعده على إنهاء مشروعه حتى يحقق النجاح والتفوق الذى يحلم به طوال الوقت.
برج العقرب.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: طاقة إيجابية
مولود برج العقرب فى حظك اليوم السبت 16 سبتمبر
برج العقرب
من الأشخاص الذين يجيدون تحمل المسئولية ولا يهابون المواقف الصعبة، يمتلكون من الصبر ما يساعدهم على تحقيق غايتهم فى النهاية.
مولود برج العقرب يحب النجاح ومساعدة الآخرين دون مقابل، إنسان مخلص للغاية وكاتم للأسرار، عاقل فى تصرفاته جدًا وصريح لدرجة عالية يكره الكذب، إنسان عاطفى وحساس. مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب جريس كيلى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
الممثلة البريطانية جريس كيلى برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى
ستكون مليئا بالطاقة والإبداع اليوم، وعليك أن تستغل هذه الطاقة الإيجابية لصالحك فى العمل، وستجد أن الأفكار الجديدة تأتي إليك بسهولة، وقد يكون لديك تقدم كبير فى مشروعك، وعليك أن تعلم أن عملك الجاد وتفانيك سيؤتى ثماره، وقد تتلقى تقديرا لجهودك. برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى
بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقة، فإن اليوم مليئا بالحب والمودة، وسيكون شريكك داعما لك، وستزداد علاقتكما عمقا، أما بالنسبة للعزاب فقد تقابل شخص يجذب انتباهك اليوم، وتذكر أن تكون متفتحا وأن تكون واثقا من نفسك. برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى
ستنعكس طاقتك الإيجابية على صحتك الجسدية والعقلية، وعليك أن تحقق أقصى استفادة من هذه الطاقة وجرب تمرين جديد أو انغمس فى هواية كنت تؤجلها، وتذكر أن تحافظ على أن تحصل على قسط كاف من الراحة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك. برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
قد تحصل على علاوة أو مكافأة فى العمل الفترة المقبلة، وعليك أن تعلم أن هذا الوقت هو المناسب للاستثمار فى مشاريع طويلة الأجل ستجنى فوائدها فى المستقبل.
برج الميزان.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: عبر عن نفسك
مولود برج الميزان شخص متوازن فى تصرفاته، يتمتع بالهدوء والرؤية المختلفة، يعشق الطبيعية والحياة الشفافة، طيب القلب رومانسى فى تصرفاته مع الآخرين يتعامل بأدب واحترام وخاصة مع مشاعر الآخرين. برج الميزان فى حظك اليوم 16 سبتمبر
مولود برج الميزان فنان بطبعه يحب الموسيقى والقراءة والابتكار حالم حساس المشاعر، شخص رومانسى، يكره الكذب والخيانة، يحب العائلة والعيش وسطها. مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى
لديك جاذبية نادرة وتتاح أمامك الفرص الكثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتتمكن من معالجة كل المسائل بحكمة وذكاء، هذا يفيدك فى العمل ويدفعك للأمام. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
عليك أن تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن هناك متغيرات كثيرة تلوح فى الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى
النصائح التى يقدمها بعض الأطباء فى البرامج التليفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا اتبعتها وحرصت عليها، مع الالتزام نظام غذائى صحى هذا يفيدك كثيرًا. برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
تخصص بعض الوقت اليوم لتنمية موهبة الغناء أو الرقص أو العزف على إحدى الأدوات الموسيقية، ربما لا تصل إلى النتائج التى كنت تتوقعها، وترتفع حالتك النفسية وتشعر بالراحة.
برج الثور.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: ابدأ مشروعك الجديد
مولود برج الثور طيب القلب يمتلك مساحة واسعة للحب والعطاء والحنان، يستطيع التخطيط للمستقبل ببراعة، لديه إرادة قوية وتحدى على الصعاب التى قد تقابله فى حياته، يسعى لتحقيق أحلامه مهما كانت الظروف من حولة. برج الثور فى حظك اليوم السبت 16 سبتمبر
مولود برج الثور يحب الحياة والمال والأولاد، يعشق العيشة المريحة ولذلك يتعب فى عمله بدرجة كبيرة، إنسان واقعى، فنان لديه القدر على حل المشكلات برؤيه جديدة. مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور منة عرفة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى
برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى
قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.
تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات. برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى
لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا. برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
ابدأ الآن التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر، إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة.
برج الدلو.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: كن نفسك
مولود برج الدلو فى حظك اليوم 16 سبتمبر
برج الدلو
يعتبر شخصية مستقلة جدًا وغامضة وفريدة، ليس هناك من يتشابه مع برج الدلو، فقد يكون من الصعب وصفهم، لكنهم لطفاء جدًا.
يمتلك برج الدلو إحساسًا قويًا بالعدالة الاجتماعية وأن يجعل العالم مكانًا أفضل، ويرون أنفسهم مجرد حلقة واحدة فى سلسلة بشرية لا نهاية لها، إنهم قلقون جدًا بشأن الآخرين. مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو
الفنانة ليلى مراد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى
لا تلجأ إلى التقليد فهو حتمًا لا يفيدك ويقلل من تميزك، فإذا كنت تسعى إلى التميز عن باقى زملاء العمل حاول أن تجتهد فى تجميع الأفكار الأصلية التى تساعدك فى الوصول إلى هدفك سريعًا. برج الدلو
حظك اليوم على الصعيد العاطفى
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى
تشعر اليوم بتأرجح الأوضاع العاطفية فلا تسمح بالضغوط التى تنتج عن الأمور المهنية بالتأثير على استقرار حياتك الأسرية، يجب أن تفصل بين حياتك المهنية والعاطفية.
حالتك الصحية مستقرة لكنك تسمع أخبارًا سيئة عن أحد الأصدقاء فتشعر بالانزعاج مما أصابه فاحرص على زيارته والاطمئنان على سلامته. برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
تحتاج إلى إجازة حتى إن كانت قصيرة حتى تستريح فيها من ضغوط العمل والحياة بشكل عام، استغل وقتك فى هذه الإجازة فى قراءة كتاب شيق، أو الذهاب مع الأصدقاء لمكان هادئ، يجب أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، فعقلك وجسدك بحاجة إلى الراحة.
برج القوس.. حظك اليوم السبت 16 سبتمبر: مكانة جيدة
يميل مولود برج القوس فى حظك اليوم 16 سبتمبر
برج القوس
إلى ممارسة الأنشطة البدينة عاشق للأكلات والأطعمة الجيدة، عاشق للتجربة وحب المغامرة، وبالرغم من كثرة الصفات الإيجابية لكنه شخصية فضولية عاشقة لمعرفة أخبار الآخرين.
برج القوس من الشخصيات الاجتماعية عاشق لتكوين العلاقات والصداقات حب المعرفة وتقديم الهدايا، قادر على التعايش بشكل قوى تحت أى ظرف. مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللى كريم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى
لا تقلق فعندما تقوم بالعمل جيدا سوف تحصد ما يشرح صدرك، لذا حاول أن تبتعد عن الدخول فى الأمور التى تتسبب فى الكسل وتعطيل الحال فى العمل، فحاول أن تقوم بتجربة بعض الأنشطة الجديدة. برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى
لا تضغط على نفسك فى قبول أشياء أنت غير قادر عليها، لكن يفضل أن ترفض بطريقة لا تؤذى أحدا، وحاول أن تعيد النقاش بشكل آخر مع شريك حياتك مع توضيح أنك غير قادر. برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى
ابتعد عن الأمور الخارجية التى تتسبب فى إحباطك وسوء حالتك المزاجية، أيضًا تشارك مع الصدقاء فى رحلات السفر، للترفيه عن ذاتك فى الأوقات الحالية فأنت بحاجة لذلك. برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس اليوم أن يفوز بمكانة جيدة فى العمل، والتخلص من بعض القرارات التى تتعلق بالعلاقة العاطفية والأمور الخاصة بشريك حياته.