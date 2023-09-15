حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يتصف مولود

برج العذراء بعدد لا نهاية له من المميزات الإيجابية، فهو شخصية رومانسية جيدة الطبع حسنة المظهر والملامح، منظم بشكل كبير لا يحب العشوائية أو العيش فى مكان غير مرتب.

برج العذراء من الشخصيات القادرة على مساعدة الآخرين، لا يبخل بمعلومة عن أى شخص، حنون كريم كثير العطاء محب للآخرين لا يحمل خبثا أو غلا تجاه أحد.

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

يمتلك مولود برج العذراء العديد من المهارات التى تجعله من الشخصيات الناجحة فى الحياة، لكنه بحاجة إلى الحد من العمل فى الضغط المستمر لكى لا يفقد الشغف تجاه حياته.

هناك شخص ما يريد أن يتقرب منك ويدخل حياتك بشكل رسمى، فحاول ألا تضيع هذه الفرصة، فالمرحلة الحالية من أفضل المراحل التى تساعدك فى النجاح والاستمرارية فى العلاقة.

حافظ على عدد ساعات كافٍ من النوم، وحاول ألا تحمل نفسك فوق طاقتها، وتخلص من الطاقات السلبية، ولا تحاول الاستمتاع للشخصيات السلبية التى تتسبب فى ضيق صدرك.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء بأن تحصل على ما تريد خلال الفترات الحالية، ويمكن أن يكون لك الجزء الأكبر من الحظ واستقرار الصحة وزيادة فى المال.





يعتبر مولود

برج الحمل من الأبراج القوية القادرة على تحمل المسئولية، التى يمكن الاعتماد عليها فى العديد من المهام، يجيد تربية الحيوانات الأليفة والتعامل معها، عاشق لممارسة التمارين الرياضية.

يعرف مولود برج الحمل أنه شخصية كثيرة المحاولات، يرفض الهزيمة بشكل قوى، يسعى لتحقيق النجاحات فى حياته المهنية والأسرية، حريص جدًا فى التعاملات المالية.



ومن مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

يستعد مولود برج الحمل للقيام بالأعمال المهمة التى تم تكليفه بها خلال

الفترات الحالية، لذا هو بحاجة للتحلى بالهدوء والاستمرارية فى تحقيق الأهداف مع مراعاة الفصل بين العمل والحياة الشخصية.

تشعر بالفرح مع شريك حياتك فى الفترات الحالية، ما يساعد فى تقوية العلاقة العاطفية بينك وبين شريكك بشكل دائم وسريع، لذا حاول أن تتجنب الموضوعات القديمة التى يمكن أن تثير الجدل.

حافظ على ثبات وزنك فى الفترات الحالية وابتعد عن الدخول فى أى مشكلات تجعل حياتك الصحة فى أى خطر، وتجنب تناول الأملاح لمنع الضرر الصحى، وتوقف عن التدخين خلال الفترات المقبلة.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن تتم دعوته على حفل العشاء مع صديقه المقرب، وبعض التغيرات فى العلاقات المحيطة به، لكن للأفضل.





يعشق

برج الجدى

ممارسة التمارين الرياضية والحب القوى للعائلة بشكل كبير، أيضًا يجيد التعامل فى الأوقات الصعبة والأزمات، عاشق للحياة والسفر، بالرغم من أنه شخصية هادئة قليلة الحديث، لا يمكنه الدخول فى خلافات مع الآخرين.

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

لكى تحصد ثمار تعبك تخلص من أى قلق يتسبب فى حدوث مشكلات توقف العمل، أيضًا من أجل الحفاظ على تقدمك حاول أن تضع خطة جيدة مدروسة بشكل قوى لتحقيق النجاحات.

بالرغم من تراجع علاقاتك العاطفية خلال الفترات السابقة لكن اليوم هو الأفضل والمثالى للتركيز على علاقاتك الرومانسية، سواء كنت عازبًا أو متزوج، لكن خذ وقتا كافيا للتفكير.

يفضل أن تأخذ إجازة خلال الفترات الحالية وتحاول الاستمتاع بحياتك ومحاولة الفصل عن المشكلات التى تتعلق بالعمل، وجدد طاقتك اليومية واللعب مع أصدقائك يجعلك فى

حالة نفسية جيدة.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى بأن يكون هناك قرارات تساعدك فى النهوض بالعمل مرة أخرى، لكن احرص على أن تكون القرارات إيجابية خالية من التعقيد لكى

تستثمر فى مشروعك بشكل أفضل.





يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة لذلك فهو يؤهل دائماً لتولى المناصب الإدارية فى مختلف المؤسسات التى يعمل بها.

يتسم مولود برج الأسد بالعديد من الصفات، والتى منها الإصرار على التفوق والحرص على لفت الأنظار طوال الوقت، والوصول للقمة، كما يتمتع بثقة بالنفس تصل لحد الغرور.

ومن مشاهير برج الأسد الأميرة ميجان ماركل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول أن تناقش زملاءك فى كل قرار قبل إصداره، كما عليك بوضع خطة مميزة تساعدك على النجاح والتفوق فى عملك مع مرور الوقت.

تعاون مع شريك حياتك لعيش حياة هادئة رومانسية، وإياك أن تنفعل عليه حتى تظل حياتكما مستقرة، كما عليك بتقوية علاقتك به حتى يؤثر ذلك بشكل إيجابى على أطفالكما.

مارس تمارين رياضية مناسبة لصحتك وعمرك، لكن لا تترك نفسك فريسة للحزن، واعمل على تحسين حالتك النفسية طوال الوقت حتى تشعر بالسعادة.

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يتحلى بالشجاعة، ويتخذ قرارات مميزة فى حياته حتى يمضى قدماً ولا يتراجع عن أى قرار اتخذه لصالحه.





يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الإخلاص وحب العمل والشجاعة التى تدفعه لمواجهة المخاطر، كما يتصف بالرومانسية والحرص على حماية أسرته.

يتسم مولود برج السرطان بعدة صفات منها طيبة القلب والمزاجية وعدم القدرة على مسامحة من أساء إليه، كما يعشق جميع أنواع الفنون ويجيدها.

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول أن تجدد أدواتك طوال الوقت حتى تبدع وتستطيع منافسة من حولك من زملائك، وإياك والاستسلام للإحباط مرة أخرى حتى لا تعود لنقطة الصفر.

عبر عن حبك لشريك حياتك طوال الوقت، ولا تثير معه المشاكل حتى تعيش حياة هادئة مستقرة معه، وإياك وأن تنصت لأى طرف ثالث يريد أن يهدم بيتك.

لا تفرط فى تناول الوجبات المليئة بالدهون والسكريات حتى تحافظ على رشاقتك، ومارس تمارين رياضية بشكل يومى حتى تشعر بالنشاط.

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن ينتبه لخطواته جيداً ويبدع فى عمله، حتى ينجح ويتفوق مع مرور الوقت.





يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد للعمل، وحرصه على ابتكار أفكار مبدعة ومميزة طوال الوقت، كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع.

يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها الميل للعيش فى الخيال لبعض الوقت الأمر الذى يساعده على ابتكار أفكار مميزة فى عمله، لذلك يتفوق على من حوله.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويقدم" اليوم السابع "لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

التزم بقواعد العمل ولا تتجاوزها حتى تنجح وتتجنب التعرض للعقوبات، كما عليك تكوين علاقات قوية مع زملائك فى العمل حتى تعمل فى أجواء هادئة ومستقرة.

بادر بشراء هدية لشريك حياتك فى مناسبة أو بدون، كما عليك بالتحدث معه عن ذكرياتكما معاً حتى تجددان علاقتكما وتشعر معه بالسعادة كما كانت حياتكما فى السابق.

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحرق الدهون الزائدة بجسدك، وتحصل مع مرور الوقت على جسم رياضى رشيق كما كنت تحلم.

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يحرص على تكوين علاقات صداقة مع جيرانه وزملائه فى العمل حتى يتخلص من الشعور بالوحدة.





يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها المرح الذى يجعله بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله، كما يعشق عمله ويتقنه ويتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع.

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها المزاجية التى تجعله يتأثر بأقل كلمة توجه له، ومتردد فى اتخاذ قراراته، ويستطيع التكيف مع الظروف المختلفة التى تواجهه.

ومن مشاهير برج الجوزا الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

ضع خطة تساعدك على استكمال مشروعك ولا تستسلم لليأس والإحباط، واحسب خطواتك جيداً حتى تتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

حافظ على استقرار أسرتك ولا تشعل فتيل الخلافات بينك وبين شريك حياتك، بسبب تحكمك الزائد وحرصك على فرض رأيك طوال الوقت، لذلك كن مرنا.

تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية التى تحتاج إليها، ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحافظ على صحتك وتشعر بالحيوية والنشاط طوال اليوم.

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يضع خطة تساعده على إنهاء مشروعه حتى يحقق النجاح والتفوق الذى يحلم به طوال الوقت.





مولود

برج العقرب

من الأشخاص الذين يجيدون تحمل المسئولية ولا يهابون المواقف الصعبة، يمتلكون من الصبر ما يساعدهم على تحقيق غايتهم فى النهاية.

مولود برج العقرب يحب النجاح ومساعدة الآخرين دون مقابل، إنسان مخلص للغاية وكاتم للأسرار، عاقل فى تصرفاته جدًا وصريح لدرجة عالية يكره الكذب، إنسان عاطفى وحساس.

ومن مشاهير برج العقرب جريس كيلى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

ستكون مليئا بالطاقة والإبداع اليوم، وعليك أن تستغل هذه الطاقة الإيجابية لصالحك فى العمل، وستجد أن الأفكار الجديدة تأتي إليك بسهولة، وقد يكون لديك تقدم كبير فى مشروعك، وعليك أن تعلم أن عملك الجاد وتفانيك سيؤتى ثماره، وقد تتلقى تقديرا لجهودك.



بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقة، فإن اليوم مليئا بالحب والمودة، وسيكون شريكك داعما لك، وستزداد علاقتكما عمقا، أما بالنسبة للعزاب فقد تقابل شخص يجذب انتباهك اليوم، وتذكر أن تكون متفتحا وأن تكون واثقا من نفسك.

ستنعكس طاقتك الإيجابية على صحتك الجسدية والعقلية، وعليك أن تحقق أقصى استفادة من هذه الطاقة وجرب تمرين جديد أو انغمس فى هواية كنت تؤجلها، وتذكر أن تحافظ على أن تحصل على قسط كاف من الراحة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك.



قد تحصل على علاوة أو مكافأة فى العمل الفترة المقبلة، وعليك أن تعلم أن هذا الوقت هو المناسب للاستثمار فى مشاريع طويلة الأجل ستجنى فوائدها فى المستقبل.





مولود برج الميزان شخص متوازن فى تصرفاته، يتمتع بالهدوء والرؤية المختلفة، يعشق الطبيعية والحياة الشفافة، طيب القلب رومانسى فى تصرفاته مع الآخرين يتعامل بأدب واحترام وخاصة مع مشاعر الآخرين.

مولود برج الميزان فنان بطبعه يحب الموسيقى والقراءة والابتكار حالم حساس المشاعر، شخص رومانسى، يكره الكذب والخيانة، يحب العائلة والعيش وسطها.

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

لديك جاذبية نادرة وتتاح أمامك الفرص الكثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتتمكن من معالجة كل المسائل بحكمة وذكاء، هذا يفيدك فى العمل ويدفعك للأمام.

عليك أن تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن هناك متغيرات كثيرة تلوح فى الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

النصائح التى يقدمها بعض الأطباء فى البرامج التليفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا اتبعتها وحرصت عليها، مع الالتزام نظام غذائى صحى هذا يفيدك كثيرًا.



تخصص بعض الوقت اليوم لتنمية موهبة الغناء أو الرقص أو العزف على إحدى الأدوات الموسيقية، ربما لا تصل إلى النتائج التى كنت تتوقعها، وترتفع حالتك النفسية وتشعر بالراحة.





مولود برج الثور طيب القلب يمتلك مساحة واسعة للحب والعطاء والحنان، يستطيع التخطيط للمستقبل ببراعة، لديه إرادة قوية وتحدى على الصعاب التى قد تقابله فى حياته، يسعى لتحقيق أحلامه مهما كانت الظروف من حولة.



مولود برج الثور يحب الحياة والمال والأولاد، يعشق العيشة المريحة ولذلك يتعب فى عمله بدرجة كبيرة، إنسان واقعى، فنان لديه القدر على حل المشكلات برؤيه جديدة.

ومن مشاهير برج الثور منة عرفة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.



قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.

تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.

لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.

ابدأ الآن التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر، إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة.





مولود

برج الدلو

يعتبر شخصية مستقلة جدًا وغامضة وفريدة، ليس هناك من يتشابه مع برج الدلو، فقد يكون من الصعب وصفهم، لكنهم لطفاء جدًا.

يمتلك برج الدلو إحساسًا قويًا بالعدالة الاجتماعية وأن يجعل العالم مكانًا أفضل، ويرون أنفسهم مجرد حلقة واحدة فى سلسلة بشرية لا نهاية لها، إنهم قلقون جدًا بشأن الآخرين.

ومن مشاهير برج الدلو

الفنانة ليلى مراد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

لا تلجأ إلى التقليد فهو حتمًا لا يفيدك ويقلل من تميزك، فإذا كنت تسعى إلى التميز عن باقى زملاء العمل حاول أن تجتهد فى تجميع الأفكار الأصلية التى تساعدك فى الوصول إلى هدفك سريعًا.



تشعر اليوم بتأرجح الأوضاع العاطفية فلا تسمح بالضغوط التى تنتج عن الأمور المهنية بالتأثير على استقرار حياتك الأسرية، يجب أن تفصل بين حياتك المهنية والعاطفية.

حالتك الصحية مستقرة لكنك تسمع أخبارًا سيئة عن أحد الأصدقاء فتشعر بالانزعاج مما أصابه فاحرص على زيارته والاطمئنان على سلامته.

تحتاج إلى إجازة حتى إن كانت قصيرة حتى تستريح فيها من ضغوط العمل والحياة بشكل عام، استغل وقتك فى هذه الإجازة فى قراءة كتاب شيق، أو الذهاب مع الأصدقاء لمكان هادئ، يجب أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، فعقلك وجسدك بحاجة إلى الراحة.





يميل مولود

برج القوس

إلى ممارسة الأنشطة البدينة عاشق للأكلات والأطعمة الجيدة، عاشق للتجربة وحب المغامرة، وبالرغم من كثرة الصفات الإيجابية لكنه شخصية فضولية عاشقة لمعرفة أخبار الآخرين.

برج القوس من الشخصيات الاجتماعية عاشق لتكوين العلاقات والصداقات حب المعرفة وتقديم الهدايا، قادر على التعايش بشكل قوى تحت أى ظرف.

ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللى كريم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

لا تقلق فعندما تقوم بالعمل جيدا سوف تحصد ما يشرح صدرك، لذا حاول أن تبتعد عن الدخول فى الأمور التى تتسبب فى الكسل وتعطيل الحال فى العمل، فحاول أن تقوم بتجربة بعض الأنشطة الجديدة.

لا تضغط على نفسك فى قبول أشياء أنت غير قادر عليها، لكن يفضل أن ترفض بطريقة لا تؤذى أحدا، وحاول أن تعيد النقاش بشكل آخر مع شريك حياتك مع توضيح أنك غير قادر.

ابتعد عن الأمور الخارجية التى تتسبب فى إحباطك وسوء حالتك المزاجية، أيضًا تشارك مع الصدقاء فى رحلات السفر، للترفيه عن ذاتك فى الأوقات الحالية فأنت بحاجة لذلك.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس اليوم أن يفوز بمكانة جيدة فى العمل، والتخلص من بعض القرارات التى تتعلق بالعلاقة العاطفية والأمور الخاصة بشريك حياته.