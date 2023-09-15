وصفات طبيعية للتخلص من بثور البشرة الدهنية.. من العسل لخل التفاح
التاريخ
9/15/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) تواجه بعض النساء من صاحبات البشرة الدهنية مشكلة البثور والتي تتسبب في شعورها بالانزعاج، لذلك تبحث عن حلول مختلفة تساعدها في التخلص من هذه المشكلة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من بثور البشرة الدهنية، وفقاً لما ذكره موقع " bebodywise ".
وصفات طبيعية للتخلص من بثور البشرة الدهنية
وصفة العسل والقرفة للتخلص من بثور البشرة الدهنية
تساعد هذه الوصفة في علاج حب الشباب والبثور، وذلك من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة لعمل عجينة، ووضعها على الوجه وتركها لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه وتركه حتى يجف.
التخلص من بثور البشرة الدهنية
وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من بثور البشرة الدهنية
يساعد زيت شجرة الشاي في التخلص من حب الشباب والبثور وذلك من خلال خلط كمية بسيطة من زيت شجرة الشاي مع بعض الماء، ووضع الخليط على الوجه من خلال استخدام قطعة من القطن، والانتظار عدة دقائق ثم غسل الوجه ووضع مرطب مع تكرار الوصفة 1-2 مرات يوميًا.
وصفات للتخلص من بثور البشرة الدهنية
وصفة الشاي الأخضر للتخلص من بثور البشرة الدهنية
تساعد هذه الوصفة على تقليل حب الشباب والتخلص من البثور وذلك من خلال نقع الشاي الأخضر في الماء المغلي لمدة 3 إلى 4 دقائق، وترك الشاي حتى يبرد ثم غمس قطعة قطن في الشاي ومسح الوجه وتركه حتى يجف قبل غسل الوجه بالماء.
وصفات طبيعية للتخلص من بثور البشرة الدهنية
وصفة خل التفاح للتخلص من بثور البشرة الدهنية
يساعد خل التفاح في التخلص من البثور وحب الشباب والندبات أيضاً، وذلك من خلال خلط مقدارًا واحدًا من خل التفاح و3 مقادير من الماء ثم غسل الوجه ووضع الخليط على البشرة بلطف باستخدام كرة القطن، وترك الخليط لمدة تتراوح مابين 5 إلى 20 ثانية ثم غسل الوجه بالماء وتركه حتى يجف ثم تكرار الوصفة 1-2 مرات يوميًا، ولأن خل التفاح قد يتسبب في تهيج وحروق يفضل استخدامه بكميات صغيرة مع تجفيفه بالماء.
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