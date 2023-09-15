وصفات طبيعية للتخلص من بثور البشرة الدهنية.. من العسل لخل التفاح





تساعد هذه الوصفة في علاج حب الشباب والبثور، وذلك من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة لعمل عجينة، ووضعها على الوجه وتركها لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه وتركه حتى يجف.





يساعد زيت شجرة الشاي في التخلص من حب الشباب والبثور وذلك من خلال خلط كمية بسيطة من زيت شجرة الشاي مع بعض الماء، ووضع الخليط على الوجه من خلال استخدام قطعة من القطن، والانتظار عدة دقائق ثم غسل الوجه ووضع مرطب مع تكرار الوصفة 1-2 مرات يوميًا.





تساعد هذه الوصفة على تقليل حب الشباب والتخلص من البثور وذلك من خلال نقع الشاي الأخضر في الماء المغلي لمدة 3 إلى 4 دقائق، وترك الشاي حتى يبرد ثم غمس قطعة قطن في الشاي ومسح الوجه وتركه حتى يجف قبل غسل الوجه بالماء.





يساعد خل التفاح في التخلص من البثور وحب الشباب والندبات أيضاً، وذلك من خلال خلط مقدارًا واحدًا من خل التفاح و3 مقادير من الماء ثم غسل الوجه ووضع الخليط على البشرة بلطف باستخدام كرة القطن، وترك الخليط لمدة تتراوح مابين 5 إلى 20 ثانية ثم غسل الوجه بالماء وتركه حتى يجف ثم تكرار الوصفة 1-2 مرات يوميًا، ولأن خل التفاح قد يتسبب في تهيج وحروق يفضل استخدامه بكميات صغيرة مع تجفيفه بالماء.