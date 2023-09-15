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لو مسحوق الغسيل خلص فجأة.. 3 بدائل ذكية وطبيعية هتنقذ الموقف

9/15/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) قد نتعرض لمواقف طارئة أثناء اليوم كانتهاء كمية مسحوق

الغسيل
فجأة، وخاصة إذا كانت يوم عمل شاق في البيت،
لذا يستعرض "اليوم السابع " خلال السطور التالية أبرز الحيل الذكية والسهلة غير المكلفة التي تساعد على التصرف في هذه المشكلة الطارئة، ببعض الأفكار التي تساعد في التخلص من البقع والروائح الكريهة
وفقًا لما جاء في موقع" apartmenttherapy "



حيل تساعد على التخلص من البقع بدون مسحوق خففي المنظف بالماء:

عند اكتشاف انتهاء المنظف قومي بعمل حيلة ذكية وضعي القليل من الماء الدافئ إلى منظف الغسيل الفارغ، ثم قومي بتدويرها أكثر من مرة حتى تحصلي على بقايا المسحوق من الداخل.

الخل:

يعمل الخل الأبيض على التخلص من البقع والروائح الكريهة من الملابس، يساعد على أن تكون الملابس أكثر نضارة، لذا ضيفي كوب من الخل الأبيض
إلى الغسالة مثلما تضيفى المسحوق.

عصير ليمون:

يمكن أن تستخدمي عصير الليمون
بشكل عام كبديل للمسحوق فهو قادر على إزالة الأوساخ والدهون، لذا ضيفي ثلاثة أكواب من الماء مع كوب من عصير الليمون لتخفيفه لأن كثرة الحمضيات قد تضر الملابس.



حيل للغسيل



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