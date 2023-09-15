لو مسحوق الغسيل خلص فجأة.. 3 بدائل ذكية وطبيعية هتنقذ الموقف

لو مسحوق الغسيل خلص فجأة.. 3 بدائل ذكية وطبيعية هتنقذ الموقف
التاريخ
9/15/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) قد نتعرض لمواقف طارئة أثناء اليوم كانتهاء كمية مسحوق
الغسيل
فجأة، وخاصة إذا كانت يوم عمل شاق في البيت،
لذا يستعرض "اليوم السابع " خلال السطور التالية أبرز الحيل الذكية والسهلة غير المكلفة التي تساعد على التصرف في هذه المشكلة الطارئة، ببعض الأفكار التي تساعد في التخلص من البقع والروائح الكريهة
وفقًا لما جاء في موقع" apartmenttherapy "
حيل تساعد على التخلص من البقع بدون مسحوق خففي المنظف بالماء:
عند اكتشاف انتهاء المنظف قومي بعمل حيلة ذكية وضعي القليل من الماء الدافئ إلى منظف الغسيل الفارغ، ثم قومي بتدويرها أكثر من مرة حتى تحصلي على بقايا المسحوق من الداخل. الخل:
يعمل الخل الأبيض على التخلص من البقع والروائح الكريهة من الملابس، يساعد على أن تكون الملابس أكثر نضارة، لذا ضيفي كوب من الخل الأبيض عصير ليمون:
إلى الغسالة مثلما تضيفى المسحوق.
يمكن أن تستخدمي عصير الليمون
بشكل عام كبديل للمسحوق فهو قادر على إزالة الأوساخ والدهون، لذا ضيفي ثلاثة أكواب من الماء مع كوب من عصير الليمون لتخفيفه لأن كثرة الحمضيات قد تضر الملابس.
حيل للغسيل
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