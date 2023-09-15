لو مسحوق الغسيل خلص فجأة.. 3 بدائل ذكية وطبيعية هتنقذ الموقف





عند اكتشاف انتهاء المنظف قومي بعمل حيلة ذكية وضعي القليل من الماء الدافئ إلى منظف الغسيل الفارغ، ثم قومي بتدويرها أكثر من مرة حتى تحصلي على بقايا المسحوق من الداخل.

يعمل الخل الأبيض على التخلص من البقع والروائح الكريهة من الملابس، يساعد على أن تكون الملابس أكثر نضارة، لذا ضيفي كوب من الخل الأبيض

إلى الغسالة مثلما تضيفى المسحوق.

يمكن أن تستخدمي عصير الليمون

بشكل عام كبديل للمسحوق فهو قادر على إزالة الأوساخ والدهون، لذا ضيفي ثلاثة أكواب من الماء مع كوب من عصير الليمون لتخفيفه لأن كثرة الحمضيات قد تضر الملابس.







