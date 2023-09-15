عودة المدارس.. نصائح تسهل على الأم العاملة مسئوليات المنزل ومتابعة الدراسة

عودة المدارس.. نصائح تسهل على الأم العاملة مسئوليات المنزل ومتابعة الدراسة
التاريخ
9/15/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) مع بداية العام الدراسي تزيد مسئوليات المرأة
بعد إضافة اعباء المدارس ومتابعة دروس الأبناء مع الالتزام بالمذاكرة وضغط مواعيد الدروس وتنظيم وإدارة اليوم الدراسي مع المرأة العاملة يتطلب جهد كبيرولكن يمكن تخفيف أعباء المدراس وتوفير متطلبات الأبناء من تنظيم وقت الغداء وترتيب مواعيد الدروس بخطة مسبقة قبل استقبال الدارسة، لتجنب حدوث المشاكل الزوجية ، أو التقصير في العمل أو الواجبات المنزلية، ووفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري العلاقات الأسرية
يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية نصائح تساعدك على تنظيم مواعيدك بين
أيام الدراسة والعمل .
التعاون الزوجي نصائح تساعد على تنظيم الدراسة ومواعيد العمل:
- من المهم
الاستعداد قبل الدراسة بفترة مناسبة لشراء مستلزمات الدراسة كاملة والتخطيط لاستقبال العام الدراسي ، والتنسيق للدروس مسابقا مع تنظيم أوقات عمل المرأة ويفضل أن تكون أولوية الوقت لدروس المهمة للطالب والاستغناء عن بعض الدروس المضيعة للوقت والمجهود والمال فهي إرهاق للطفل والمرأة
لأن لديها عملها.
- تنظيم احتياجات المنزل أسبوعيا وشراء متطلبات المنزل بشكل أسبوعي يوفر الوقت والمجهود مع تقسيم عمل الوجبات التي تتطلب أوقات طويلة لأعدادها في وقت لاحق وقت الإجازة.
- تنظيم المنزل والاستعانة بمساعدة لإنجاز التنظيف وتقليل المجهود البدني على المرأة العاملة والحرص على معاونة الأبناء في الحفاظ على التنظيم.
- تجهيز وتفريز وجبات بشكل
مسبقًا يساعد المرأة على سرعة
التحضير في الأوقات الضيقة في وقت الدراسة.
-التعاون بين الزوجين وتبادل المسئولية والمشاركة في مشاوير الدروس
والتمارين والتفاهم يسهل على المرأة العاملة في أوقات الدراسة، فالأب جزء مهم من تخفيف الأحمال على الأسرة .
الدراسة والعمل
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