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عودة المدارس.. نصائح تسهل على الأم العاملة مسئوليات المنزل ومتابعة الدراسة

9/15/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) مع بداية العام الدراسي تزيد مسئوليات المرأة
بعد إضافة اعباء المدارس ومتابعة دروس الأبناء مع الالتزام بالمذاكرة وضغط مواعيد الدروس وتنظيم وإدارة اليوم الدراسي مع المرأة العاملة يتطلب جهد كبيرولكن يمكن تخفيف أعباء المدراس وتوفير متطلبات الأبناء من تنظيم وقت الغداء وترتيب مواعيد الدروس بخطة مسبقة قبل استقبال الدارسة، لتجنب حدوث المشاكل الزوجية ، أو التقصير في العمل أو الواجبات المنزلية، ووفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري العلاقات الأسرية
يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية نصائح تساعدك على تنظيم مواعيدك بين
أيام الدراسة والعمل .


التعاون الزوجي نصائح تساعد على تنظيم الدراسة ومواعيد العمل:

- من المهم
الاستعداد قبل الدراسة بفترة مناسبة لشراء مستلزمات الدراسة كاملة والتخطيط لاستقبال العام الدراسي ، والتنسيق للدروس مسابقا مع تنظيم أوقات عمل المرأة ويفضل أن تكون أولوية الوقت لدروس المهمة للطالب والاستغناء عن بعض الدروس المضيعة للوقت والمجهود والمال فهي إرهاق للطفل والمرأة
لأن لديها عملها.

- تنظيم احتياجات المنزل أسبوعيا وشراء متطلبات المنزل بشكل أسبوعي يوفر الوقت والمجهود مع تقسيم عمل الوجبات التي تتطلب أوقات طويلة لأعدادها في وقت لاحق وقت الإجازة.

- تنظيم المنزل والاستعانة بمساعدة لإنجاز التنظيف وتقليل المجهود البدني على المرأة العاملة والحرص على معاونة الأبناء في الحفاظ على التنظيم.

- تجهيز وتفريز وجبات بشكل
مسبقًا يساعد المرأة على سرعة
التحضير في الأوقات الضيقة في وقت الدراسة.

-التعاون بين الزوجين وتبادل المسئولية والمشاركة في مشاوير الدروس
والتمارين والتفاهم يسهل على المرأة العاملة في أوقات الدراسة، فالأب جزء مهم من تخفيف الأحمال على الأسرة .


الدراسة والعمل



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