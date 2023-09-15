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المركزي للمحاسبات يطالب مطاحن شمال القاهرة بزيادة كميات طحن القمح

9/15/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) طالب الجهاز المركزي للمحاسبات ، من شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بطحن كامل الكمية المقرر طحنها من لجنة البرامج بوزارة التموين لما لها من عظيم الأثر على نتائج أعمال الشركة، وذلك بعدما لاحظ الجهاز عدم تحقيق الشركة المقرر طحنه من قبل لجنة البرامج، حيث بلغ المطحون الفعلي من القمح 87.5% كمية 390.1 ألف طن بنقص قدره كمية 15882 طن عن المقرر طحنه من اللجنة، والبالغ حوالي 406 آلاف طن وبنسبة نقص 3.9%.



كما طالب الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن شمال القاهرة في 30 يونيو عام 2023، بحصر المخزون الراكد، ودراسة أوجه التصرف الاقتصادي في الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة بما يعود بالنفع على الشركة، وكذلك الانخفاض في قيمته على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل، وفقًا لما يقضى به معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون، وما يترتب على ذلك من آثار على الحسابات المختصة.



جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تضمن مخزون شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة في 30 يونيو عام 2023 أصناف راكدة وبطيئة الحركة من قطع الغيار بنحو 3.05 مليون جنيه، فضلًا عن وجود بعض الأصناف بمخزن مواد التعبئة والتغليف بالمخزن الرئيسي (بوبينات بلاستيك مختلفة المقاسات) بنحو 417.7 ألف جنيه مدون عليها تاريخ إنتاج منتهى الصلاحية.



أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، باتخاذ شركة مطاحن شمال القاهرة ما يلزم لتسوية مديونية بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح بعض الجهات (صندوق دعم وتحسين الخدمة التموينية، ورسوم رقابة تجارية، ونقابة مهن زراعية)، وسداد تلك المبالغ، في ضوء ما تسفر عنه الدراسة، وطبقًا للأصول المحاسبية المتعرف عليها.



كما كرر الجهاز، توصيته بضرورة بحث ودراسة كافة الأرصدة الدائنة المتوقفة والبالغ قيمتها 2.954 مليون جنيه موزعة بين (15% خدمات اجتماعية، وحصة العاملين نقدًا) يرجع تاريخ بعضها لما قبل تطبيق القانون رقم 203 لسنة 1991، مع توريد ما ينطبق عليه نص المادة (147) من القانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بضريبة الدخل إلى وزارة المالية.







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