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مليون مشترك جديد في الإنترنت ليرتفع الإجمالي إلى 11.5 مليون خلال مايو

9/15/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت أعداد مستخدمو الإنترنت فائق السرعة (ADSL) وعن طريق المحمول، إلى 11.46 مليون مشترك خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 11.37 مليون مشترك خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 0.78%، ومقارنة مع 10.43 مليون مشترك خلال شهر مايو من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 9.92%، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



فيما انخفضت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر، إلى 69.73% خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 69.80% خلال شهر مايو من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 0.07%، ومقابل 68.75% خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 0.99%.



ووفقًا للتوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة (ADSL)، تصدرت منطقتي القاهرة الكبرى، والدلتا بنسبة 35%، يليهما الوجه القبلي بنسبة 15%، أعقبه الإسكندرية ومطروح بنسبة 9%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6%.









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