مليون مشترك جديد في الإنترنت ليرتفع الإجمالي إلى 11.5 مليون خلال مايو

مليون مشترك جديد في الإنترنت ليرتفع الإجمالي إلى 11.5 مليون خلال مايو
التاريخ
9/15/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت أعداد مستخدمو الإنترنت فائق السرعة (ADSL) وعن طريق المحمول، إلى 11.46 مليون مشترك خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 11.37 مليون مشترك خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 0.78%، ومقارنة مع 10.43 مليون مشترك خلال شهر مايو من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 9.92%، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فيما انخفضت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر، إلى 69.73% خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 69.80% خلال شهر مايو من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 0.07%، ومقابل 68.75% خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 0.99%.
ووفقًا للتوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة (ADSL)، تصدرت منطقتي القاهرة الكبرى، والدلتا بنسبة 35%، يليهما الوجه القبلي بنسبة 15%، أعقبه الإسكندرية ومطروح بنسبة 9%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6%.
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