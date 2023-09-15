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هيرميس تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ21.8 مليار جنيه

9/15/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة إي إف جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 21.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 58.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.2%.



وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.045 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.8%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 991 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.6%.



وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 914.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.4%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 812.3 مليون جنيه بنسبة 2.2%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 777.3 مليون جنيه بنسبة 2.1%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 757.3 مليون جنيه، 685.3 مليون جنيه، بنسبة 2%، 1.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19540.33 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر سبتمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5649.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 23530.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.16% ليغلق عند مستوى 5704.78 نقطة.









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