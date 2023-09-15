Saturday, 16 September 2023 06:57 GMT

انطلاق مهرجان نوادى المسرح فى دورته الثلاثين 28 سبتمبر.. اعرف العروض

9/15/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة على صفحتها الرسمية عن انطلاق فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ30، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الحالى حتى 13 أكتوبر المقبل، وتحمل الدورة اسم المسرحى الكبير محمد أبو العلا السلامونى، وتقدم العروض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.
ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات مهرجان ختام نوادى المسرح، 27 عرضا مسرحيا، بمعدل عرضين يوميا، كما يصدر كُتيب خاص بالمهرجان وفعالياته طوال فترة إقامته، ومن المقرر أن يصدر المهرجان نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسرى حسان.
وتقدم جميع العروض المشاركة فى ختام مهرجان نوادى المسرح، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، إذ تُعرض مسرحيات نوادى المسرح، والتى أنتجت من قبل الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، والتابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابعة للهيئة العامه لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى.
وتنطلق العروض المسرحية طوال فترة المهرجان، ويعقبها ندوات نقدية تناقض العرض المسرحى المقدم خلال اليوم.
ورش منظمة على هامش مهرجان نوادى المسرح تُنظم مجموعة من الورش الفنية على هامش فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ختام نوادى المسرح، ومنها: ورشة الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح (البنية الدرامية المغايرة في عروض نوادى المسرح نصا وصورة)، تستمر الورشة طوال فترة المهرجان، وتقدم بشكل مجاني، إذ يقدمها مجموعة من كبار المدربين المتخصصين، منهم: الدكتور حازم شبل، والمؤلف سعيد حجاج، والمخرج السعيد منسي، المؤلف سامح عثمان، والمخرج شاذلى فرح.
وقد تشكلت لجنة تحكيم المهرجان الختامى لنوادى المسرح في نسخته الـ 30 من: الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، المخرج ناصر عبد المنعم، الدكتور صبحي السيد، المخرج عزت زين، و المخرج محمد الطايع.

مواعيد عرض المسرحيات المشاركة فى مهرجان ختام نوادى المسرح




MENAFN15092023000132011024ID1107079917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث