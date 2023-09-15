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هيئة الكتاب تصدر 75 قصة قصيرة للأطفال لـ مانفريد ماى

9/15/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع أكاديمية الفنون ، كتابا يضم 75 قصة قصيرة للأطفال من تأليف مانفريد ماى، وترجمة وتقديم الدكتور محمد شيحة.



ويقول شيحة فى تقديمه للكتاب: "ولد مانفريد ماى مؤلف هذه القصص القصيرة للأطفال سنة 1949 فى "فينتر لينج"، وقد كان يعمل فى بداية حياته رساما وعاملا حرفيا فى مجال سن وتجليخ المعادن قبل أن يصبح مدرسا ومؤلفا، وهو ما زال يعيش مع زوجته وطفلتيه فى مسقط رأسه، وقد كان يكتب في بعض الأحيان بلهجة موطنه، ثم اتجه بعد ذلك للكتابة بلغة ألمانية رصينة.



ساهم فى ظهور كتابه بشكل جيد صور ولوحات الفنان التشكيلي "ديتلف كرستين" المولود سنة 1948، والذي درس في مدرسة برلين العليا "فن الجرافيك"، وهو يعيش في قرية في "هانوفر"، ويعمل رئيسًا لتحرير إحدى مجلات الأطفال كما يقوم برسم العديد من اللوحات والرسومات لمجلة (لعب + تعلم).









وتعاونا معًا في إصدار أكثر من عمل موجه لأطفال المراحل العمرية المختلفة؛ ففي القصة التي كتبها "مانفريد ماي"، تحت عنوان "ليوم واحد فقط" يعالج موضوعًا طريفًا؛ إذ ترى "آنا" أن الآباء يعانون في حياتهم الكثير من المتاعب والمشاق وهي لا تنكر ذلك على الإطلاق، ولكنها ترى أن الأطفال يعانون أيضًا الكثير من المتاعب، والأمر ليس بالسهولة التي يراها الكبار، وإذا كان والدها لا يصدق ما تزعمه، فيجب عليه إذا أن يحل محلها لمدة يوم واحد فقط في المدرسة، وسوف يكتشف بعد ذلك وبنفسه أنها على حق فيما تذهب إليه! وتلك تجربة طريفة تصور هذه القصة أبعادها، والكتاب يحمل عنوانًا فرعيا شأنه في ذلك شأن الكثير من كتب "مانفريد ماي" والعنوان هو: مع رسومات "ديتلف كرستين" الذي يشاركه في رسم اللوحات المعبرة عن شخصيات ومواقف وأحداث قصصه.







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