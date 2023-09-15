هيئة الكتاب تصدر 75 قصة قصيرة للأطفال لـ مانفريد ماى

هيئة الكتاب تصدر 75 قصة قصيرة للأطفال لـ مانفريد ماى
التاريخ
9/15/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع أكاديمية الفنون ، كتابا يضم 75 قصة قصيرة للأطفال من تأليف مانفريد ماى، وترجمة وتقديم الدكتور محمد شيحة.
ويقول شيحة فى تقديمه للكتاب: "ولد مانفريد ماى مؤلف هذه القصص القصيرة للأطفال سنة 1949 فى "فينتر لينج"، وقد كان يعمل فى بداية حياته رساما وعاملا حرفيا فى مجال سن وتجليخ المعادن قبل أن يصبح مدرسا ومؤلفا، وهو ما زال يعيش مع زوجته وطفلتيه فى مسقط رأسه، وقد كان يكتب في بعض الأحيان بلهجة موطنه، ثم اتجه بعد ذلك للكتابة بلغة ألمانية رصينة.
ساهم فى ظهور كتابه بشكل جيد صور ولوحات الفنان التشكيلي "ديتلف كرستين" المولود سنة 1948، والذي درس في مدرسة برلين العليا "فن الجرافيك"، وهو يعيش في قرية في "هانوفر"، ويعمل رئيسًا لتحرير إحدى مجلات الأطفال كما يقوم برسم العديد من اللوحات والرسومات لمجلة (لعب + تعلم).
وتعاونا معًا في إصدار أكثر من عمل موجه لأطفال المراحل العمرية المختلفة؛ ففي القصة التي كتبها "مانفريد ماي"، تحت عنوان "ليوم واحد فقط" يعالج موضوعًا طريفًا؛ إذ ترى "آنا" أن الآباء يعانون في حياتهم الكثير من المتاعب والمشاق وهي لا تنكر ذلك على الإطلاق، ولكنها ترى أن الأطفال يعانون أيضًا الكثير من المتاعب، والأمر ليس بالسهولة التي يراها الكبار، وإذا كان والدها لا يصدق ما تزعمه، فيجب عليه إذا أن يحل محلها لمدة يوم واحد فقط في المدرسة، وسوف يكتشف بعد ذلك وبنفسه أنها على حق فيما تذهب إليه! وتلك تجربة طريفة تصور هذه القصة أبعادها، والكتاب يحمل عنوانًا فرعيا شأنه في ذلك شأن الكثير من كتب "مانفريد ماي" والعنوان هو: مع رسومات "ديتلف كرستين" الذي يشاركه في رسم اللوحات المعبرة عن شخصيات ومواقف وأحداث قصصه.
MENAFN15092023000132011024ID1107079916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.